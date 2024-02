Girone b. Emozioni da cinque gol. Ma la Vigor si arrende

3

VIGOR CASTELFIDARDO

2

: Ginestra, Gobbi, Merli, Aquila, Doko, Ferretti, Stroppa, Scotini, Iori, D’Errico, Paradisi. All. Passarini.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè (21’ st Altobello), Ballarini (29’ st Storani), Pincini (41’ st Calligari), Mosca (50’ st Fanesi), Rombini (48’ st Malaccari). All. Manisera.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 31’ pt Aquila, 14’ st Gioielli, 44’ st e 52’ st (rig.) Iori, 47’ st Brugiapaglia

Cinque gol ed emozioni nel big match del girone B di Promozione. La Vigor si arrende solo su rigore e per giunta in pieno recupero alla capolista e corazzata Matelica. E’ Iori, giocatore sceso dall’Eccellenza, a risolvere una sfida tirata realizzando una doppietta con il Matelica che inizia e finisce meglio dei fidardensi. Alla mezz’ora locali in vantaggio con un destro di Aquila. Il pareggio con un colpo di testa di GIoielli. Nel finale tre reti. Il destro al volo di Iori che poi segna il gol vittoria su rigore e nel mezzo il tiro da fuori area di Brugiapaglia per il momentaneo pareggio ospite.