Girone B. Legnano, altra grana. Multa di 1500 euro per insulti razzisti

LEGNANO (Milano)

Alla ripresa del campionato, per il Legnano, ci sarà la trasferta a Pero contro il Club Milano. Un match delicatissimo, ma la testa dei lilla al momento è concentrata anche fuori dal campo. La mano dura del giudice sportivo, infatti, ha inflitto un’ammenda al club di via Palermo di 1500 euro "per aver nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori, rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore della società avversaria (Crema ndr)". Prevista una partita casalinga con il settore della tifoseria locale privo di spettatori. È la coda dell’ultima sfida, alla fine della quale alcuni tifosi hanno contestato la squadra, sconfitta. Malagò, in particolare, ha reagito minacciando i sostenitori. Poi si è scusato e la società del presidente Emiliano Montanari (nella foto) lo ha multato. Il nuovo allenatore Liguori, ora, è chiamato a risollevare la situazione: zona playout, +5 dalla retrocessione diretta, -4 dalla salvezza. Dal direttore generale Alessio Ferroni al nuovo staff l’ordine di scuderia è quello di tornare a fare risultato: mister Liguori ha utilizzato all’esordio contro il Crema un 4-3-3 che può divenire con Rossi trequartista un 4-3-1-2. Questi giorni di pausa, sono l’ideale per poter ricaricare le pile a livello atletico e mettere a punto i dettagli tecnici e tattici. L.D.F.