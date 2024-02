Girone B. Legnano per svoltare. Arconatese a caccia di una vetta storica

LEGNANO (Milano)

Nel girone B della serie D esordio sulla panchina del Legnano, oggi contro il Crema allo stadio Giovanni Mari, per il nuovo allenatore dei lilla Andrea Liguori. "È una partita importante come le saranno tutte le altre per noi, ma ciò che mi aspetto dai ragazzi è il giusto spirito combattivo per vincerle, perché i 3 punti sono sempre pesanti per poter muovere la classifica" dice il neotecnico dei lilla. Liguori potrebbe partire con un 4-3-1-2 per valorizzare Rossi, l’elemento di maggior spicco tecnico nei panni di trequartista alle spalle delle due punte, con Bardelloni centravanti. Dopo il colpaccio con il Caldiero l’Arconatese è attesa invece a Brusaporto. Gli oroblù del ds Enio Colombo (nella foto) e di mister Giovanni Livieri sono in corsa per un traguardo storico per la propria società: "Ogni gara è sempre dura in questo campionato, ma siamo pronti a giocarcelafacendo affidamento sulla nostra filosofia di gioco". Arconatese che si schiererà con il consueto 3-5-2 e che riavrà Quaggio al rientro della squalifica al centro dell’attacco. Caldiero-Club Milano, Castellanzese-Caravaggio, Clivense-Virtus Ciserano Bergamo, Piacenza-Desenzano, Ponte San Pietro-Pro Palazzalo, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Tritium e Villa Valle-Casatese completano il quadro della giornataLuca Di Falco