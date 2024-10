Girone B. Varesina travolgente. Pro Sesto corsara

La Varesina galoppa, l’Ospitaletto pure. Le due compagini continuano a guidare il girone B, rispettivamente con 16 e 15 punti. I rossoblù di Spilli sono andati a fare festa in terra veneta sgretolando il Chievo con un eloquente 5-2. Alle reti rossoblù di Cosentino, Sali e Gasparri ha risposto Brighenti. Dopo il poker dello stesso Gasparri Dall’Ara ha riportato i clivensi sul 2-4 ma ci ha pensato ancora Sali a timbrare la cinquina definitiva. L’Ospitaletto ha invece espugnato la Castellina contro la Nuova Sondrio imponendosi per 1-0 grazie a Gobbi. Alle loro spalle a quota tredici continuano a premere Pro Sesto e Sant’Angelo.

I biancocelesti hanno certificato la crisi nera dell’Arconatese, ancora a zero, superandola per 3-0. I lodigiani hanno invece mandato in frantumi le speranze di vittoria del Breno in terra camuna con il punteggio di 2-0. La Casatese Merate bissa il successo con il Ciliverghe dello scorso turno imponendosi 2-0 col Crema. Proprio il Ciliverghe si riscatta nel modo migliore uscendo da Castellanzacon un 4-0. Magenta e Club Milano impattano sul 2-2. In bassa classifica il Fanfulla respira un po’ godendosi la prima vittoria stagionale alla Dossenina contro il Vigasio per 1-0. Nel tardo pomeriggio il Desenzano si è issato al terzo posto complicando la classifica del Sangiuliano City (ora in zona playout), mentre la Pro Palazzolo è riuscita a superare negli ultimi minuti la Folgore Caratese (2-1).

GIRONE B, SESTA GIORNATA: Chievo-Varesina 2-5, Arconatese-Pro Sesto 0-3, Breno-Sant’Angelo 0-2, Castellanzese-Ciliverghe 0-4, Magenta-Club Milano 2-2, Sondrio-Ospitaletto 0-1, Casatese Merate-Crema 2-0, Fanfulla-Vigasio 1-0, Sangiuliano City-Desenzano 1-2, Pro Palazzolo-Fol. Caratese 1-1.

CLASSIFICA: Varesina 16; Ospitaletto 15; Desenzano 14; Pro Sesto, Sant’Angelo 13; Pro Palazzolo 10; Ciliverghe, Casatese Merate 9; Breno 8; Fologre Caratese, Club Milano, Magenta, Castellanzese 7; Crema, Vigasio 6; Sangiuliano City, Chievo, Fanfulla 5; Nuova Sondrio 4; Arconatese 0. Cristiano Comelli