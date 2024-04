Girone b. Vigor Castelfidardo, vittoria e secondo posto

vigor castelfidardo

4

sangiorgese

2

VIGOR : Lombardi, Romagnoli (20’ st Gambacorta), Brugiapaglia (20’ st Calligari), Mosca, Marconi, Bandanera, Pincini (33’ st Magi), Malaccari, Altobello (43’ st Testa), Terrè, Rombini (20’ st Storani). Panchina: Carpera, Santoni, Borbotti, Barigelli. All. Manisera.

SANGIORGESE M.: Doello, Raschioni, Smerilli (41’ st Perticarini), Juvalè, Trombetta, Murazzo, Fringoni, Di Gennaro (16’ st Algarde), Bonvin (16’ st Frascerra), Adami, Gentile. Panchina: Grandi, Balla, Felloussa, Ricci, Rossi, Tacchilei. All. Polini. Arbitro: Negusanti di Pesaro Urbino.

Reti: 11’ pt Trombetta (rig.), 14’ pt Pincini, 37’ pt Malaccari, 44’ pt Rombini, 8’ st Bandanera, 27’ st Adami

La Vigor Castelfidardo torna alla vittoria risalendo anche in seconda posizione. La partita inizia in salita per i locali. Ci vuole poco alla Vigor per ristabilire la parità. Nella ripresa Bandanera mette al sicuro il risultato prima della rete finale di testa di Adami.