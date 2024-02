Girone C. Breno e Castegnato: sfide per la salvezza con Mestre e Cjarlins

BRENO (Brescia)

A partire dalle 14.30 la ventiduesima giornata del girone C di serie D sottoporrà la voglia di salvezza di Atletico Castegnato e Breno ad un esame di assoluta importanza. Le due bresciane, infatti, sono attese da due sfide dirette che potrebbero rivelarsi determinanti nell’accesa lotta per uscire dalla zona playout. Un appuntamento che non può permettersi assolutamente di sbagliare il Breno di mister Bersi (nella foto), che ospiterà al Tassara il Mestre, avversario partito con significative ambizioni, ma che adesso staziona tre soli punti sopra la zona rossa della classifica. I camuni, che sono staccati sei lunghezze dalla zona tranquilla della graduatoria, devono cogliere l’occasione per ridurre lo svantaggio e confermare quanto di buono messo in mostra la settimana scorsa con il pareggio in casa della capolista Union Clodiense. Oggi, davanti al proprio pubblico, il Breno deve mettere in mostra le qualità giuste per continuare a credere nella salvezza diretta. Un obiettivo che potrebbe diventare molto più vicino per i franciacortini, che ospiteranno il pericolante Cjarlins Muzane, terzultimo con dieci punti di ritardo dalla compagine di mister Guerra. I nerazzurri devono dare fondo alle proprie risorse per conquistare il successo che potrebbe (finalmente) proiettarli al di fuori della zona play out. Luca Marinoni