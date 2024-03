Girone c. Vita e Bassini rilanciano le speranze del Breno. Atletico Castegnato senza gol, 0-0 col Prodeco

Il Breno è ancora vivo e anche l’Atletico Castegnato è costretto a tremare. In estrema sintesi è questo il succo del turno pre-pasquale del girone C di serie D, che ha visto il ritorno al successo dei granata di Bersi nel duello della verità in casa del fanalino di coda Mori Santo Stefano e il combattuto 0-0 dei franciacortini sul terreno del Monte Prodeco. Quando mancano cinque giornate alla conclusione della regular season, dunque, entrambe le bresciane sono prigioniere dei playout, con i nerazzurri che hanno visto salire a sette i punti di distacco dalla salvezza diretta, mentre i camuni si trovano a -11. Per quel che riguarda il match del Giovedì Santo una citazione particolare spetta ai granata, che sono riusciti a non fallire la “sfida solo da vincere“ a Mori. Consapevoli dell’importanza dei tre punti, gli ospiti partono subito con grande decisione e si portano in vantaggio con Vita al 18’ del primo tempo. I trentini, però, non vogliono arrendersi e al 1’ di recupero gelano le speranze dei camuni con il pareggio di En Naimi.

Nella ripresa gli ospiti cercano il risultato pieno e al 23’ Bassini firma la rete che vale una preziosa boccata d’ossigeno. A Montebelluna, sul campo di una squadra che crede nei playoff, invece, l’Atletico Castegnato riesce a conquistare un punto che dimostra come i franciacortini siano decisi a lottare sino in fondo per raggiungere la salvezza. Il 7 aprile, ospiteranno la Virtus Bolzano, mentre il Breno riceverà la visita della Luparense.Luca Marinoni