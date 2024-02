Girone D. Occhio Sangiuliano arriva la super Victor. Scontro diretto a Lodi

Al Guazzelli di Riozzo arriva la Victor San Marino, seconda forza del girone D della serie D a far visita ad un Sangiuliano City speranzoso. Alla vigilia della partita mister Andrea Ciceri (nella foto) si è espresso così: "Penso che la Victor non sia più una sorpresa del nostro girone, bensì una certezza di questo campionato. E il fatto che sta contendendo il primato a realtà più accreditate alla partenza è figlio solo di tanti meriti sportivi, come la conoscenza tattica, lo spirito di squadra, la freschezza atletica, la fiducia mentale, le doti tecniche di alcuni singoli e la bravura sui calci piazzati. Tutte doti che la rendono il collettivo, se non il più forte per me il più difficile da affrontare". Alla Dossenina il Fanfulla di mister Albertini, dopo l’impresa di Ravenna, si deve misurare invece con il Mezzolara: "Una squadra che verrà a giocarsi la possibilità di salvezza, sappiamo le difficoltà ma anche che per i nostri obiettivi dobbiamo giocare gli scontri diretti per vincerli. Dagli scontri diretti passa infatti la salvezza, dobbiamo fare perciò punti che in casa sono stati pochi". Il Sant’Angelo allo stadio Chiesa riceve infine i pistoiesi dell’Aglianese: i rossoneri di mister Scarpa, dopo la sconfitta di San Marino, hanno necessità specie tra le mura amiche di tornare a macinare punti preziosi. L.D.F.