Girone d. Sangiuliano a Pistoia per la partita “fantasma“. Il Fanfulla si gioca le ultime carte per i playoff

Il Sangiuliano City si presenterà in casa della Pistoiese e attenderà eventualmente un tempo, prima di avere il via libera per tornare in Lombardia nel caso in cui non si dovesse disputare il match. Questo a causa dei problemi che hanno riguardato di recente gli orange toscani. Andrea Ciceri alla vigilia si esprime così: "È difficile preparare e parlare di questa partita che non sapremo fino all’ultimo se si giocherà. Ci siamo però concentrati tutta la settimana su noi stessi, allenandoci forte e dicendoci che per evitare brutte sorprese, dovremo mentalmente farci trovare pronti. Prima di guardare la classifica o il conto in banca - aggiunge- io faccio calcio per vedere la mia squadra giocare, quindi non poterlo fare sarebbe molto triste. In ogni caso potremmo chiudere il discorso della salvezza e per il percorso ad ostacoli affrontato da un gruppo che a dicembre era sprofondato al penultimo posto, penso meriti di essere celebrato con orgoglio. Andremo a Pistoia con questo unico obiettivo".

Il Fanfulla, che proprio domenica scorsa non ha ricevuto visita dalla Pistoiese, è invece oggi impegnato a Prato, in una delle piazze più calde del tifo per il girone D. Trasferta anche per il Sant’Angelo che andrà a far visita al Borgo San Donnino, con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo esser stato sconfitto dal Prato tra le mura amiche. Luca Di Falco