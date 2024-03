Girone d. Sangiuliano City sull’altalena, nuovo stop a Prato. Cadono in trasferta anche Fanfulla e Sant’Angelo

Turno pre-pasquale amaro per le lombarde impegnate nel campionato nazionale di serie D girone D. Brutta battuta d’arresto esterna del Sant’Angelo sconfitto di misura 1-0 dal pericolante Certaldo. I rossoneri non sono stati brillanti e alla fine è arrivato un risultato negativo. Ora sarà importante per Gobbi e compagni resettare velocemente per preparare al meglio il match di domenica 7 aprile allo stadio Chiesa contro il Prato, dove sarà fondamentale fare punti per allontanare la pericolosa zona playout. Sconfitta lontano dal pubblico amico anche per il Fanfulla superato per due reti a zero dall’ Imolese. In terra emiliana i bianconeri non sono stati all’altezza della situazione contro un’avversario in grande spolvero che si è aggiudicato meritatamente l’intera posta in palio. Il guerriero tornerà in campo dopo la sosta pasquale per affrontare allo stadio Dossenina la nobile decaduta Pistoiese. Giovedì da dimenticare anche per il Sangiuliano City, superato in trasferta per una rete a zero dal Prato. Sconfitta che fa male in casa milanese. Nelle prossime partite sarà importante sbagliare il meno possibile per raggiungere al più presto la salvezza. Gli uomini di Ciceri torneranno in campo tra una settimana davanti ai propri tifosi contro il fanalino di coda Mezzolara, dove l’unico risultato utile sarà la vittoria.

Raffaele Sisti