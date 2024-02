Girone D. Sant’Angelo si rialza. Scarpa: "Ora ci siamo»

SANT’ANGELO (Lodi)

Prima vittoria del girone di ritorno contro l’Aglianese (3-1). Tre punti pesanti per il Sant’Angelo, reduce da due pari e due ko nelle ultime quattro gare. Tre punti che portano i barasini a -1 dalla zona salvezza diretta. Così il tecnico Vincenzo Scarpa: "Volevamo partire subito forte, siamo stati bravi e fortunati a passare rapidamente in vantaggio. Siamo stati bravi anche a non cadere nelle loro provocazioni, è stata una partita tesa, ma abbiamo continuato a giocare". All’intervallo, infatti, è stato espulso il toscano Remedi. A spiegare l’accaduto è proprio l’allenatore santangiolino: "Succede nel calcio, qualche parola di troppo che l’arbitro ha sentito. Se ci siamo scontrati? Diciamo che eravamo molto vicini". Tornando alla partita, vinta grazie ai gol di Mariani, Lanzi e Uggè, con 3-1 finale di Delle Donne, Scarpa precisa: "Nel finale eravamo stanchi, ma avremmo dovuto tenere maggiormente la palla, come nel primo tempo. In superiorità numerica, sul 3-0, a dieci minuti dalla fine, non possiamo regalare campo ed occasioni. Si è visto comunque un buon gioco: lavoriamo su questo, sono le nostre idee".

Lu.Mig.