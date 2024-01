Giudice e designazioni. Un turno a Renzoni. Mastrodomenico fischia Vis-Gubbio Il giudice sportivo per la serie C girone B ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di giocatori e allenatori. Sono state comminate ammende a diverse squadre per comportamenti scorretti dei tifosi. Inoltre, sono state annunciate le designazioni arbitrali per alcune partite.