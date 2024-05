Giudice sportivo. Il club leopardiano multato di 700 euro

Il giudice sportivo ha comminato un’ammenda di 700 euro alla Recanatese "per fatti contrari alle norme – si legge nella motivazione – in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai sostenitori posizionati nel loro settore. Hanno danneggiato dopo 15 minuti dal termine della gara, sei seggiolini posti all’interno del loro settore medesimo e lanciato sul terreno di gioco, alcuni frammenti dei seggiolini divelti". Alla Vis Pesaro un’ammenda di 500 euro "Perché circa mille sostenitori sono entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole". Squalifica per una giornata e 500 euro di multa a Bento (Vis Pesaro). Un turno a Carpani e Raparo (Recanatese).