Giudice sportivo. Il Pineto al "Benelli» perde il regista Amadio

Queste le decisioni del giudice in merito alle gare della 10ª giornata nel girone B di Serie C. Il Pineto di Amaolo, prossimo avversario della Vis, perde per squalifica il regista e capitano Stefano Amadio.

Ammende: Pescara 500 euro. Allenatori: una giornata a Pesaresi (Recanatese).

Giocatori: una giornata e 500 euro di ammenda ad Amadio (Pineto), una giornata a Casolari (Gubbio), Comenencia (Juventus NG), Benassai (Lucchese), Veltri (Recanatese), Troiano (Sestri Levante).

Designazioni. Vis Pesaro-Pineto di lunedì prossimo (ore 20,45) sarà diretta da Mattia Nigro di Prato (assistenti Cecchi di Roma 1 e Carella di L’Aquila, quarto uomo Recupero di Lecce). Nigro è al primo anno di C e non ha precedenti con la Vis. Un precedente invece con il Pineto, relativo alla scorsa stagione in D: Termoli-Pineto 0-1.