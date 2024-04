GIUDICE SPORTIVO Multa ai giallorossi Panchina rovinata da un pugno

La Vis Pesaro non avrà Nicastro, squalificato per un turno, nella gara di andata dei playout contro la Recanatese. Ecco gli altri provvedimenti del giudice sportivo. Tre turni: Semprini (Fermana). Un turno: Carosso, Giandonato, Niang e Petrungaro (Fermana), Lombardi (Pineto), Quacquarelli (Rimini), Lora (Torres). Comminata una multa di 1.800 euro all’Entella "per avere lanciato dal settore gradinata sud tre fumogeni che hanno provocato ustioni a uno spettatore dello stesso settore costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso". Multa di 1.500 euro alla Vis Pesaro "per il lancio di una bottiglietta d’acqua semipiena nel terreno di gioco e perché nei minuti di recupero i raccattapalle hanno ritardato in modo volontario la ripresa del gioco". Multe di mille euro al Rimini, di 700 euro al Gubbio e di 200 euro alla Recanatese "perché un suo tesserato ha danneggiato la parete in plexiglas della panchina sferrandole un pugno".