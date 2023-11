Giudice sportivo. Scotto della Torres squalificato per tre giornate

La Torres, capolista nel girone B della serie C, perde Luigi Scotto squalificato per tre giornate "perché al 15’ – si legge nella motivazione – ha tenuto una condotta violenta verso un avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto". È stato squalificato per due giornate Luca Chierico (Gubbio) "per avere pronunciato una frase offensiva ripetuta tre volte nei confronti dell’arbitro". Sono poi stati fermati per un turno: Saber Hraiech (Cesena), Denis Portanova (Gubbio), Daniele Dessena (Olbia), Alessandro Tonti (Pineto), Emanuele Rao (Entella), Luca Parodi (Virtus Entella). Il giudice sportivo ha multato il Pescara di 400 euro (per il lancio di un fumogeno) e il Cesena di 300 euro (per cori offensivi)