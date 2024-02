Granata, il derby con l’Arezzo accende i tifosi: "Tutti allo stadio per far sentire il nostro calore"

Non sarà solo la giornata di Pontedera-Arezzo. L’atteso evento sportivo di domani va infatti inserito nel nuovo progetto eSports che la Lega Pro e WeArena hanno presentato nei giorni scorsi e che tra le varie novità annovera un raggio territoriale più ampio per le selezioni dei team eSports, iscrizioni al progetto eSports sempre aperte per i club di Lega Pro e nuove modalità di selezione tramite eventi organizzati dai club. In questo settore la Lega di serie C si sta rivelando sempre più dinamica e all’avanguardia e il Pontedera sin dall’inizio ha voluto essere protagonista in un progetto con il quale la società può entrare in contatto con il target dei Gen-Z e Gen-Alfa. Come conferma il direttore organizzativo dei granata, Andrea Bargagna: "Ci siamo prefissi di riavvicinare i giovani al mondo del calcio e di ricercare una modalità differente per trovare alternativi modelli di ricavi per la società. L’evento di domani, programmato prima della partita con l’Arezzo, è un nuovo capitolo dell’evoluzione degli eSport Pontedera, necessario ma anche fermamente voluto per avvicinare ulteriormente i giovani e in generale i nostri tifosi, che potranno così conoscere e vivere lo sport in una nuova dimensione. I giovani interessati potranno partecipare facendone richiesta, giocare con i nostri gamers ufficiali ed al termine dell’evento tifare la squadra granata durante un derby attesissimo".

"Inoltre prossimamente – prosegue Bargagna - attraverso la collaborazione con WeArena porteremo gli eSports all’interno di luoghi molto frequentati dalle famiglie e dai giovani come i centri commerciali per farli conoscere e per permettere alla community online di aggregarsi in un luogo fisico a loro familiare. Queste novità ed iniziative vanno nella direzione di coinvolgere sempre più la città ed i propri giovani, rafforzando il senso di appartenenza e l’amore per la maglia granata. Così come il "Progetto scuola" che sarà presentato nei prossimi mesi e che si porterà i tesserati (calciatori e dirigenti) nelle istituti superiori di Pontedera".

Dal canto loro anche i tifosi della gradinata nord Diego Savelli in un comunicato rivolgono un accorato appello "a tutti i... pontaderesi, a tutti i tifosi granata, a chi ama il Pontedera ed è fiero di tifare il Pontedera. Domani alle 20,45 giochiamo in casa contro l’Arezzo, contro una squadra in cui ci sono tanti volti che a Pontedera ricordiamo bene, comprese quelle di alcuni personaggi che hanno girato le spalle alla maglia granata snobbando la nostra storia e la nostra gente. Domani avremo la possibilità di dimostrare a tutti il nostro valore, la nostra passione e il nostro orgoglio: i ragazzi in campo, noi in gradinata con la voce. Riempiamo lo stadio, facciamo sentire il nostro calore, sventoliamo le nostre bandiere e dimostriamo a tutti chi siamo".

Stefano Lemmi