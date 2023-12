"Grande Girone d'Andata per il Trestina: 27 Punti!"

"Un ringraziamento speciale ai ragazzi e al mister perché ci hanno fatto vivere un grande girone d’andata. Adesso dobbiamo solo continuare così ma, come società, non abbiamo dubbi che sia così e i 14 punti conquistati nelle ultime 6 giornate sono lì a dimostrarlo". Leonardo Bambini applaude il suo Trestina. Alzi la mano chi, in estate, dopo la retrocessione e in attesa del ripescaggio, avrebbe immaginato di conquistare 27 punti nelle prime 17 giornate. "Quando stavamo organizzando la cena degli auguri - racconta il presidente – eravamo a tavola con il mister. Era il lunedì dopo la vittoria di Cenaia. Avevamo 17 punti e avremmo dovuto affrontare Follonica Gavorrano, Figline, Livorno e Sangiovannese prima della sosta. Ecco, noi speravamo di girare a 23 punti, abbiamo girato a 27…". Bambini sottolinea l’importanza di Davide Ciampelli: "Il mister è stato determinante. Sta gestendo il gruppo alla grande, confermando tutte le sue qualità. Ritengo che scelta migliore non potessimo farla". Una scelta voluta anche dal ds Sante Podrini che è sempre vigile sul mercato e, nelle prossime ore, annuncerà l’arrivo di un portiere under al posto di Tozaj e Montanari.