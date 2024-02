Grande soddisfazione per la Giovane Ancona

Questa volta lo scatto è stato davvero con la maiuscola. Non per un gol, come sua consuetudine, ma per qualcosa di più. Quello di Pietro Torricini, cresciuto a pane e scuola Giovane Ancona, passato nel mercato di gennaio dalla Fermana al Benevento. Torricini, ’07 di Varano, verrà inizialmente aggregato alla formazione Under 17 giallorossa, guidata da mister Marco Grande. Da settimane il ragazzo, maglia numero 9 cucita addosso come una seconda pelle, era nel mirino del Benevento che ha provato a portare nella sua Cantera anche il gemello Diego, altro grande talento del calcio giovanile marchigiano nel ruolo di esterno offensivo. Entrambi vantano già numerose presenze e tantissimi gol con la maglia della Fermana oltre alla convocazione a Coverciano con la Rappresentativa Nazionale di Serie C Now U17. Per Pietro è un grande cambiamento: si trasferirà a Benevento, dove frequenterà la scuola e alloggerà nel convitto della società campana, con altre giovani promesse del calcio Italiano che come lui sognano una carriera professionista. I tecnici e dirigenti della Scuola Calcio Giovane Ancona hanno festeggiato la notizia come uno dei suoi tanti gol. "Lui e Diego hanno da sempre qualcosa di speciale – ricorda Mister Marco Impiglia, che con Sandro Santini e Maurizio Lucarini coordina lo staff tecnico biancorosso – Pietro ha la testa giusta per affrontare questa avventura, grazie alla famiglia che lo accompagna da sempre e al fratello, che gli ha dedicato un gol settimana scorsa appena ufficializzato il passaggio in giallorosso. Insomma le premesse per fare bene ci sono tutte: anche la Giovane Ancona fa il tifo per lui".