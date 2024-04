Guardiola, il ’triplete’ passa dal Real. Bayern in Champions per il riscatto

Se si potesse infilare il calcio in un tubetto probabilmente sulla confezione troveremmo scritto Manchester City-Real Madrid. Va in scena questa sera alle 21 (Prime video) un puro concentrato di pallone per la sfida di Champions con le due squadre più in forma del momento, in coppia con l’altro quarto di finale (semprè più che nobile), fra bayern Monaco e Arsenal. Il rematch della semifinale dello scorso anno, vinta, anzi, stravinta dalla squadra di Guardiola sui Blancos (il ritorno finiì 4-0), poi la coppa dalle grandi orecchie andò al City. All’andata si è visto un pirotecnico 3-3 definito anche da Ancelotti "uno spot per il calcio", e stasera si parte come a reti bianche. Ma Pep ha un obiettivo nel mirino: in vetta alla Premier League e ad un passo dalla finale di FA Cup, ha anche l’occasione di tenere vivo il sogno di conquistare il secondo triplete consecutivo ed il terzo della sua carriera dopo quello con il Barcellona nel 2009 e mettere un altro piede nella storia del pallone che conta. Il tecnico resta comnque prudente: "Siamo ancora molto lontani da quel sogno. Abbiamo una o due partite in FA Cup ed un paio di punti di vantaggio in Premier".

Ne vedremo delle belle: soprattutto per il peso dei talenti in campo. In forza agli inglesi Haaland la macchina da gol: sei reti nella competizione. Dall’altra parte i Bellingham (4) e Vinicius Jr (4). La squadra di Carlo Ancelotti non può mai essere data per spacciata. Il Real Madrid ha vinto la competizione 14 volte e non vede l’ora di rimettere a posto le cose. "Il pareggio è come quello dell’anno scorso, sa di sconfitta", ha spiegato Valverde, aggiungendo: "Dobbiamo prenderci una rivincita e andare a Manchester affamati per arrivare in semifinale". Rivincita si, perché quando si chiede ad Ancelotti della semifinale dello scorso anno dice: "Se il 4-0 mi tiene sveglio la notte? Potrei non dormire bene stanotte solo se mangio troppo stasera".

All’Allianz Arena di Monaco invece c’è un Bayern che si lecca le ferite. Dopo essersi fatto sfuggire il campionato dalle mani dopo un dominio lungo 11 anni vuole togliersi tutte le soddisfazioni possibili in coppa stasera contro l’Arsenal (alle 21 su Sky). Thomas Tuchel ha anche una motivazione in più, vuole lasciare il club con un grande trionfo, e anche qui si parte dal pari (2-2) dell’andata. "Forse abbiamo un 5% di chance in più rispetto ai nostri avversari, ma dal momento che i gol in trasferta non valgono più il doppio, dobbiamo vincere e per farlo dobbiamo ripetere, anzi migliorare, la prestazione di Londra, bisogna giocare bene come abbiamo fatto all’andata e portare a casa la vittoria". Arsenal, a ruota del city in Premier che spera di espugna re l’Allianz puntando su Rice e Ødegaard, supportati da Jorginho a centro campo, e un tridente d’attacco formato da Saka, Havertz, Martinelli.

g. t.