Gubbio Carica Braglia: "Facciamo risultato"

L’attesa è finita. Esattamente a tre anni di distanza il Gubbio torna a giocare il derby umbro contro il Perugia al “Barbetti”. Il 17 marzo 2021 finì con un tanto clamoroso quanto storico 3-2, e da quella volta tante cose sono cambiate. Il divario tra le due squadre si è sicuramente accorciato negli anni e tutto l’ambiente rossoblù vive in maniera diversa la gara: sono 3267 (compresi abbonati), gli spettatori previsti al “Barbetti". "Parlare di una gara del genere penso sia una cosa superficiale, i ragazzi conoscono bene quello che vuol dire per questa città. La pressione la sentiamo noi come la sentirà il Perugia", esordisce mister Braglia, che poi aggiunge che "le partite vanno giocate e sapute interpretare. È una partita importante, dobbiamo fare quello che sappiamo fare e farlo bene, poi non ci resta che sperare di fare un bel risultato. Abbiamo giocato bene a Cesena ma abbiamo perso, e farlo senza meritare dopo un match molto equilibrato fa girare molto le scatole, anche se non lo diamo a vedere. Mi rammarico più per i gol presi perché sono errori gratuiti, anche se comunque sotto porta possiamo trovare più determinazione".

Fare punti nello scontro diretto è importante per entrambe: il Gubbio vuole accorciare proprio sui biancorossi per mettere pressione e provare a migliorare il piazzamento dello scorso anno, dall’altra parte il Perugia può allungare a +7 mettendo una seria ipoteca sul quarto posto e puntare anche più in alto per poi giocarsi tutte le carte ai playoff. La squadra di Formisano è di alta qualità: "Perugia sta giocando sempre 3-5-2: Mezzoni spinge e Paz si allarga, è una squadra forte e non lo scopriamo ora, stanno facendo il loro percorso e hanno inserito anche tanti giovani. Se in questo momento hanno più punti di noi vuol dire che sono più bravi di noi. C’è da dire che le ambizioni all’inizio erano diverse, perché loro volevano vincere il campionato a differenza nostra, che comunque abbiamo i nostri obiettivi".

Per quanto riguarda gli undici titolari, invece, Braglia ricorda che "Ho uno squalificato e un infortunato, Mercadante invece si allena in gruppo dall’inizio della settimana quindi è recuperato, poi vediamo se giocherà o meno". Non ci sarà infatti Chierico che salterà per squalifica il match, così come Spina – l’attaccante in prestito dal Crotone ieri è diventato padre della piccola Venere – che a causa di uno stiramento importante dovrà stare ai box fino a poche settimane dalla conclusione della regular season.