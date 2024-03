Gubbio, l’analisi di Braglia: "Interpretata bene la gara"

Vincere era fondamentale ma tutt’altro che scontato. Il Gubbio, però, ha tirato fuori tutto il carattere possibile, con un atteggiamento che ha fatto la differenza e affrontando una partita con solidità, cinismo e portando a casa tre punti che rinsaldano il quinto posto e fanno avvicinare i rossoblù al quarto. Braglia, in conferenza stampa, si toglie qualche sassolino dalla scarpa con l’ironia: "Per una squadra che era in crisi è tanta roba, con una rosa cortissima. Io dico una cosa: vi rendete conto delle squadre che ci sono in questo campionato? Il Gubbio fa il suo campionato con tutto quello che può mettere dentro, ma non si può perdere il senso della realtà quando si perde una partita". Poi passa ad analizzare la partita anche tatticamente: "La gara è stata interpretata bene, la Torres è forte e non la scopriamo noi. Abbiamo giocato con i terzini più bloccati, in più le mezzali Chierico e Mercati hanno fatto un grande lavoro, ad un certo punto abbiamo cominciato a commettere l’errore che facciamo sempre forse anche a causa della stanchezza, cioè far crossare la gente. Per fortuna questa volta eravamo posizionati meglio".

Una delle grandi chiavi è stata anche la coppia d’attacco “pesante” Udoh-Bernardotto, con quest’ultimo che sta diventando sempre più importante per la squadra: "Tutti hanno fatto bene, dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Abbiamo provato a giocare con due ragazzi davanti, per lunghi tratti abbiamo tenuto palla anche grazie al loro lavoro e al loro sacrificio, se stanno bene possono giocare insieme. È un modo come un altro di sfruttare i giocatori che abbiamo, ce ne sono tanti".

Ora mancano quattro giornate alla fine. Per il Gubbio c’è da consolidare il posizionamento in vista dei playoff: il sogno è sicuramente il quarto posto ma la classifica rischia di accorciarsi in poco tempo e ottenere la quinta piazza vorrebbe comunque dire giocare almeno i primi due turni di post season al “Barbetti” con due risultati su tre. "Noi dobbiamo pensare al nostro percorso – chiosa Braglia –, questa è una squadra che deve fare dal decimo posto in su, l’ho sempre detto e lo confermerò sempre. Se i ragazzi continuano a lavorare e migliorarsi e riusciamo a fare di più meglio ancora". Si torna in campo domenica 7 aprile, ore 17:30, sul campo della SPAL. Poi il calendario prevede Pontedera e Rimini in casa con la trasferta di Recanati in mezzo: tutti scontri decisivi.