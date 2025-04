Gubbio: Mister Fontana soddisfatto del risultato e del miglioramento di Di Massimo

GUBBIO – Mister Fontana vede il bicchiere mezzo pieno per vari motivi: "Il risultato è quello che il campo dice, giusto o sbagliato non possiamo cambiare le cose e bisogna accettare il verdetto. Abbiamo giocato contro una buonissima squadra e abbiamo ottenuto un buon risultato che ci consente di continuare la nostra striscia. Nel primo tempo loro molto più brillanti rispetto a noi che non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, facevamo difficoltà a venire fuori dalla loro pressione, nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e si è visto qualcosa di diverso. Non è stata la nostra miglior prestazione ma va bene perché nel percorso che fanno questi ragazzi si deve concedere una domenica un po’ così". Le notizie positive proseguono anche grazie a un Di Massimo apparso in netto miglioramento: "Di Massimo – prosegue Fontana – sta finalmente trovando la sua migliore condizione, è un ragazzo che sta crescendo soprattutto nella convinzione, è ovvio che cercheremo di fargli aumentare il minutaggio perché è importante dare continuità nella partita. È un attaccante che vede la porta e a noi serve arrivare nella zona di rifinitura con giocatori che hanno il gol nelle gambe. Lui è uno di questi e l’abbiamo ‘ripreso per i capelli’ perché veniva da un infortunio lungo". Lo stesso n°10 spiega: "Sono contento di come sono entrato. Mister e squadra mi stanno aiutando. Ho passato brutti periodi ma ora sono più sereno".

Federico Minelli