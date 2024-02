Gubbio, momento magico: "Siamo migliorati molto"

Il giorno dopo è ancora più bello. Il Gubbio si gode il momento magico – sette risultati utili consecutivi, di cui sei vittorie e un pareggio – e continua a sognare sulle ali dell’entusiasmo. La vittoria di Pesaro ha confermato l’ottimo stato di forma di cui gode la squadra di Braglia, che da tempo sembra ormai aver colto la quadra giusta con il 4-3-1-2 e ha trovato i ruoli che calzano a pennello ai giocatori più incisivi della formazione. Il tecnico toscano ha commentato così l’1-3 in terra marchigiana: "Una volta prese le contromisure sui calci piazzati abbiamo gestito molto meglio la gara, creando diverse occasioni; bisognerebbe fare qualche gol in più quando ci capitano queste chance perché poi le partite girano e si possono anche perdere, lo abbiamo visto più volte". Una rosa, dopo il mercato, che può contare su elementi di qualità assoluta e che sprona i singoli a migliorarsi costantemente: "Ora c’è la competizione fra i ragazzi – prosegue Braglia – abbiamo una buona rosa tanto che lasciamo in panchina gente che da altre parti farebbe il titolare. Sono molto contento delle trame di gioco, da quando abbiamo cambiato modulo siamo migliorati molto: sembra che i ragazzi giochino insieme da anni, anche i nuovi arrivati si sono inseriti molto bene, basta vedere l’intesa tra Di Massimo e Bernardotto".

Ora due giorni di riposo, come promesso dal mister rossoblù alla squadra: "Quando una squadra lotta e gioca a calcio, son bravi ragazzi e bravi giocatori. Ora inizia una serie di partite in fila ed è giusto che tirino un attimo il fiato e si svaghino, divertendosi e stando con le proprie famiglie". Un altro neo del match è stata l’ammonizione rimediata da Di Massimo nel finale di gara; era diffidato e salterà la sfida interna con il Pescara di venerdì prossimo. Un vero peccato, visto i, periodo di forma che sta attraversando il fantasista abruzzese.