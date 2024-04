Gubbio-Pontedera: sfida cruciale per i playoff di Serie C

Si avvicina sempre di più la terzultima giornata di campionato del girone B di Serie C, che per il Gubbio di mister Braglia potrebbe significare quinto posto assicurato e quindi eguagliare il piazzamento ottenuto nella stagione passata con 61 punti. In caso di vittoria contro il Pontedera al “Barbetti” e mancata vittoria del Pescara sul campo dell’Olbia, infatti, i rossoblù sarebbero aritmeticamente qualificati ai playoff come quinti. I toscani, però, venderanno cara la pelle e cercheranno la vittoria, che potrebbe portarli proprio a -1 dalla formazione umbra riaprendo quindi il discorso per la griglia finale dei playoff. Sarà dunque una partita tesa – la posta in palio è alta – tra due squadre a cui piace attaccare e che potrebbero dare vita ad un incontro divertente; attenzione, però, alla paura, che potrebbe giocare un cattivo scherzo ad entrambe le formazioni: il momento della stagione e la partita in sé sono decisivi, per cui serviranno nervi saldi e consapevolezza dei propri mezzi. Gubbio- Pontedera è dal qualche anno un classico della terza serie, che si è giocata al “Barbetti” per sette volte. Il Pontedera ha vinto solo una volta: era 18 ottobre 2014 e il rigore di Grassi in avvio portò tre punti ai granata. Per il resto, tre pareggi – l’ultimo al secondo turno dei playoff del girone della scorsa stagione – e tre vittorie, una delle quali arbitrata da Maria Marotta (stagione 21/22, 3-0 Gubbio con reti di Sarao, Sainz Maza e D’Amico), che dirigerà anche il match di domenica alle 18:30.