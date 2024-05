Perugia, rabbia e orgoglio. C’è una cima da scalare

La questione è piuttosto compromessa. La gara di andata con la Carrarese ha tagliato le gambe al Perugia: l’eurogol a freddo, il mancato pareggio nella zona centrale del primo tempo, con il palo di Iannoni, e poi la rete a inizio ripresa dagli sviluppi del calcio d’angolo, hanno reso la partita di ritorno in programma domani sera allo stadio dei Marmi una sfida quasi impossibile. Si sa, nulla è ancora definito, ma certo è che il Perugia si trova di fronte una ripida montagna da scalare, tre gol di scarto per una squadra che fatica a segnare sono tanti. Ma gli attrezzi per affrontare la missione difficile dovranno essere almeno adeguati. Dal Perugia di Formisano ci si attende una partita vissuta al massimo, in fondo il Grifo non ha nulla da perdere, deve solo cercare di sbloccare la gara e mettere pressione ai padroni di casa. Alla delusione per il risultato della sfida di andata non si può aggiungere quella del ritorno. Servirà quindi un atteggiamento determinato, una prestazione di orgoglio per non lasciare nulla al caso. Quali saranno gli interpreti che Formisano proporrà per la sfida di domani? La squadra sta lavorando all’interno dello stadio Curi, lontano da tutti. L’allenatore deve valutare la condizione di Dell’Orco e quella di Paz, anche se sembra difficile che l’esterno del Sassuolo possa dare la sua disponibilità. Formisano punterà su una squadra offensiva dall’inizio, possibile l’ipotesi di una difesa a quattro, con a destra Mezzoni, al centro Lewis e Vulikic, a sinistra uno tra Dell’Orco e Bozzolan. A centrocampo potrebbero trovare spazio Iannoni, Torrasi e Kouan, mentre in attacco un’idea potrebbe essere l’impiego di un trequartista (Ricci?) alle spalle della coppia d’attacco che potrebbe essere formata da Matos e Vazquez. Oggi, dopo la rifinitura, la partenza per Carrara.