Aquilotte volano in alto. E’ già record di vittorie

Mancano solo tre giornate alla fine e per le aquilotte è tempo di un bilancio e delle prospettive per la prossima stagione. Il futuro dice una squadra che tenterà il salto in serie B, una ristrutturazione del settore giovanile con una formazione Primavera e una di calcio a 5. La serie di vittorie consecutive, 10 al momento, sono un record di sempre in categoria. Con il ritorno di Morbioni in panchina i risultati parlano chiaro: 30 punti in 10 partite, 33 gol fatti e 4 subiti. Merito di tutto lo staff, dall’allenatore al preparatore atletico Berretti e i vice Solinas ed Erbetta. L’ingresso di Roberto Aliboni, ha poi alzato la performance dei portieri. Unico rammarico, l’uscita di scena dalla Coppa Italia.

Morbioni, tornerà responsabile area tecnica con l’arrivo di un allenatore di alto livello?

"Sì, sarà cosi. Arriverà un mister di qualità, vincente, che ci permetta di arrivare alla serie B".

Parliamo dell’annata che sta finendo...

"Siamo partiti con ambizioni più alte, ci sono state vicissitudini che non ci hanno permesso di raggiungere un altro obiettivo. La squadra con opportuni ritocchi l’anno prossimo si giocherà i primissimi posti. Già ora abbiamo migliorato il piazzamento degli ultimi anni. Battendo Azalee la settimana prossima, avremo sconfitto tutte le squadre ad eccezione del Lumezzane, che è di altra categoria. Hanno esordito in Serie C tante ragazze del territorio, Trentini, Danci, Del Freo, Sansevieri e Passalacqua, del vivaio o delle zone vicine; poi le conferme delle spezzine Lombardo, Duce e Nisrine Maarouf. Tutte nate dal 2002 al 2006, siamo la squadra più giovane del campionato. E seguiremo questa strada".

Altri progetti?

"Cercheremo di fare una buona Juniores, anche in previsione di un campionato superiore che necessita di avere un settore giovanile. Inoltre una Primavera (in collaborazione con i Colli di Luni) e la valorizzazione delle calciatrici del territorio".

