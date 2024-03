Gubbio, prova di forza. Torres battuta al Barbetti

GUBBIO

1

TORRES

0

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel; Morelli (st 36’ Brambilla), Pirrello, Signorini, Mercadante; Chierico (st 15’ Bumbu), Rosaia, Mercati (st 30’ Corsinelli); Di Massimo; Udoh (st 36’ Desogus), Bernardotto. A disp. Greco, Tozzuolo, Dimarco. All. Braglia

TORRES (3-5-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Masala (st 11’ Nunziatini), Mastinu (pt 37’ Cester), Lora (st 11’ Ruocco), Zambataro (st 29’ Liviero); Fischnaller (st 29’ Diakitè), Scotto. All. Greco A disp. Garau, Rosi, Pinna, Kujabi, Liviero, Goglino, Siniega, Verducci.

Arbitro: Ubaldi di Roma1 (Dell’Orco-Capriuolo) Marcatori: st 16’ Bernardotto

NOTE: corner 1-2; ammoniti: Masala, Mercati, Lora, Dametto, Idda; recupero pt 2’; st 4’;.

GUBBIO – Era importante tornare a fare risultato e il Gubbio ha fatto bottino pieno. Una partita difficile, spigolosa, contro una Torres ben organizzata e di qualità. Gli eugubini si sono però dimostrati solidi e cinici, accorciando ora a 5 lunghezze il distacco dal Perugia quarto. Parte sicuramente meglio la Torres che fa la partita nei primi 15’ di gioco, pur senza produrre particolari pericoli dalle parti di Vettorel, che blocca senza problemi la conclusione centrale di Scotto al 12° ed è tranquillo sul tentativo ampiamente largo di Zambataro pochi minuti dopo. Il Gubbio, inizialmente più timido, accetta la pressione e gioca di rimessa, salendo di tono nella seconda parte della prima frazione, ma la troppa imprecisione preclude la qualità degli attacchi, sia nei tiri che nei passaggi decisivi. Ne Udoh ne Chierico, infatti, centrano lo specchio, al 28° il tentativo di Bernardotto viene deviato invece in corner. La seconda frazione segue il leitmotiv della prima ma con maggiore agonismo. La Torres si affida a conclusioni dalla distanza prima di Fischnaller poi di Scotto con Vettorel che riesce a fare buona guardia in entrambe le occasioni. In mezzo, il Gubbio protesta per un contatto in area tra Bernardotto e Antonelli, mentre al quarto d’ora si sblocca il match. Subito dopo l’ingresso in campo di Bumbu il lancio di Di Massimo sorprende la retroguardia sarda, Bernardotto raccoglie e davanti a Zaccagno non sbaglia. Gli ospiti alzano la pressione ma produce pochi e velleitari pericoli da azione, provandoci quindi all’85° con l’ultima occasione: da corner di Liviero si accende la mischia, ma nessuno riesce a risolvere in rete.