Gubbio, riflessioni sul futuro. Il club valuta dopo l’addio di Braglia. Anche il ds Mignemi in dubbio

È un momento molto delicato e di profondi cambiamenti e riflessioni in casa A.S. Gubbio. L’eliminazione al primo turno dei playoff del girone ha portato con sé delusione in tutto l’ambiente, soprattutto per il percorso fatto finora e per quello che si poteva ancora fare, ma non solo. Dopo la sconfitta con il Rimini, infatti, sono arrivate anche le dimissioni di mister Braglia, dopo due (ottimi) anni giunto al capolinea della sua avventura in rossoblù per mancanza di possibilità di lavorare come il tecnico toscano avrebbe voluto: in particolare, ciò è stato causato dall’assenza di adeguate strutture di allenamento. Oltre alla guida tecnica, sono ore di riflessione anche per quanto riguarda il futuro del diesse Davide Mignemi, da considerare come uno dei principali artefici dei risultati ottenuti in questi ultimi tre anni dal Gubbio, a suon di talenti – Arena su tutti – scovati in giro per l’Italia e fatti sbocciare e crescere all’ombra del monte Ingino. Il giovane direttore siciliano ha un altro anno di contratto che lo lega alla società eugubina, ma nelle ultime stagioni si è appunto messo in mostra ed è salito alla ribalta come uno dei più promettenti ed intriganti direttori sportivi della categoria, attirando su di sé l’attenzione di vari club anche di categoria superiore. In questo sentore di nuovo ciclo, però, il calcio lascia spazio alla tristezza per un grave lutto che ha colpito la società rossoblù. Nella giornata di ieri, infatti, è scomparso Claudio Notari, padre del presidente dell’A.S. Gubbio 1910, Sauro. 93 anni (classe 1931), aveva fondato l’azienda di famiglia che da diverso tempo è gestita in prima persona dal figlio Sauro. L’A.S. Gubbio 1910 si stringe intorno al suo presidente in questo momento di profonda tristezza. A tutta la famiglia le più sincere condoglianze.