Gubbio sfida il Pescara: obiettivo playoff in trasferta all'Adriatico

GUBBIO - Torna in campo il Gubbio e lo fa oggi, per la terzultima di regular season, in trasferta allo stadio "Adriatico" di Pescara. I rossoblu arrivano alla sfida abruzzese con la voglia di continuare ad aggiungere punti alla propria classifica per alimentare l’obiettivo playoff, mentre il Pescara cerca riscatto dopo le tre sconfitte consecutive. Mister Fontana presenta così la gara: "Il Pescara a inizio stagione è stato costruito per giocarsi la vittoria del campionato. Ha calciatori di qualità e di esperienza e nel girone di andata è stata prima per diverse settimane. Poi, come capita, nel corso della stagione ha avuto qualche problema. In questi ultimi tempi sta accusando qualche battuta d’arresto e noi, pur consapevoli che si tratta di un avversario sempre alquanto temibile e che merita il massimo rispetto, dovremo essere bravi a saperci giocare le nostre carte". Davanti alla squadra di Baldini ci sarà un Gubbio che è nel pieno di un percorso: "La mia squadra - ha aggiunto - ha valori certi. Siamo riusciti a uscire da una situazione che avrebbe potuto mettere in ginocchio chiunque, ma i ragazzi hanno dato tutto e siamo riemersi. Questo è stato possibile grazie alla loro forza di volontà, alla professionalità, alla cultura del lavoro e del sacrificio, all’attaccamento ai colori sociali. Sì, ma anche per le loro qualità tecniche. Il direttore sportivo Degli Esposti in estate ha costruito una buona macchina che per mille ragioni non ha mai potuto esprimere tutta la sua potenza. Oltre a ciò voglio ringraziarlo perché la sua presenza è stata sempre costante e propositiva ed è stata di grande aiuto per tirarci fuori da una situazione non semplice". "Partita difficile, il Pescara non è nel suo momento migliore ma ha tanta qualità e so per esperienza che potrebbe bastare un niente per riaccendere il loro entusiasmo. Dovremo giocare una grande partita".

GUBBIO (4-3-3) Venturi; Zallu, Tozzuolo, Stramaccioni, Corsinelli; Rosaia, Proietti, Iaccarino; Maisto, Tommasini, D’Ursi.