Il Gubbio spreca e non vince: con la Spal finisce 0-0

Gubbio, 2 dicembre 2023 – Doveva essere una partita per cambiare le sorti del cammino rossoblù in questo campionato, ma dopo la sfida con la SPAL quei dubbi che hanno accompagnato il Gubbio finora vengono confermati e forse anche corroborati.

È vero, le due traverse (Corsinelli nel primo tempo e Di Massimo nel secondo), gridano ancora vendetta, ma è legittimo aspettarsi di più. Braglia sceglie il 3-5-1-1, con Di Massimo abbassato sulla linea dei centrocampisti e Spina a supporto di Udoh. Colucci risponde con il 4-3-3, affidandosi all’esperto Antenucci in attacco. Che entrambe le squadre siano in difficoltà è palese da subito: i ritmi sono lenti e le giocate prevedibili.

I pericoli sono ridotti all’osso, uno a testa nel primo tempo. Al 10° Antenucci recupera, apre per il solo Rabbi che si fa ipnotizzare da Vettorel in uscita. Il Gubbio ha invece un sussulto alla mezz’ora, quando Corsinelli di testa manda sulla traversa un bel cross di Dimarco al termine di una bella azione.

La ripresa segue il filo rosso del primo tempo, con il Gubbio leggermente più aggressivo e che colpisce un’altra traversa al 59°, con Di Massimo che fa tutto da solo: recupera sulla trequarti, avanza fino al limite e calcia, ma il montante respinge. La SPAL si fa vedere al 67°, con il classe 2006 Rao che praticamente da fermo prende la mira e calcia facendo la barba al palo lontano. Braglia prova a scuotere i suoi inserendo Bulevardi e Montevago ma l’atteggiamento attendista e poco propositivo non cambia.

C’è spazio per due chance rossoblù: al 77° Bulevardi recupera, Spina raccoglie e va sul fondo, mette in mezzo per Montevago che spara però alle stelle. Nel finale, all’88°, ci prova invece ancora Di Massimo, che con il mancino dal limite sfiora il colpo grosso. In sostanza, poco fumo e anche poco arrosto: il Gubbio lascia il freddo sabato del “Barbetti” con i dubbi e le incertezze di prima; in 90’ non è cambiato niente. Urge tornare al lavoro e prepararsi al meglio per la prossima giornata, la trasferta di Pontedera.

Gubbio-Spal 0-0, il tabellino

GUBBIO (3-5-1-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Corsinelli (st 30’ Morelli), Mercati (st 24’ Montevago), Rosaia, Di Massimo, Dimarco; Spina; Udoh (st 24’ Bulevardi). All Braglia A disp. Greco, Casolari, Frey, Pirrello, Brogni, Di Gianni, Portanova.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Bruscagin (st 24’ Fiordaliso), Peda, Celia (st 24’ Tripaldelli); Collodel, Carraro, Maistro (st 41’ Parravicini); Rabbi, Antenucci (st 42’ Valentini), Rao (st 24’ Orfei). All. Colucci A disp. Meneghetti, Del Favero, Bertini, Saiani, Dumbravanu, Puletto, Angeleteto, Deme.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo (Fracchiolla-Alessandrino)

NOTE: corner 4-1; ammoniti: Carraro, Rabbi, Braglia, Corsinelli, Rosaia, Spina; recupero pt 1’; st 4’;