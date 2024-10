Pisa-Catanzaro 0-0: nerazzurri fermati all'Arena

Pisa, 30 ottobre 2024 - Tanti, tantissimi i tiri della squadra di Inzaghi contro il Catanzaro. Eppure, nonostante così tante azioni da gol, il pallone non ne vuole sapere di entrare. Così termina con il secondo 0-0 di fila la sfida dell'Arena contro il Catanzaro.

PRIMO TEMPO – La prima occasione è per il Catanzaro al 6′. Touré e Semper si scontrano in uscita, Pontisso non ci pensa due volte e prova a sorprendere la difesa dalla distanza, ma il tiro termina a lato. Sempre Pontisso, al 9′, calcia ancora da fuori, ma Semper blocca a terra. All’11’ è Vignato ad andare molto vicino al gol con una conclusione, di controbalzo, che quasi lambisce il palo difeso da Pigliacelli e termina di poco fuori. Al 13′ invece è Mlakar a proporsi inserendosi in area, ma il suo sinistro viene respinto a mano aperta dall’estremo difensore del Catanzaro. Al 21′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Angori spara fuori un lungo traversone. Al 29′ Tourè segna su assist di Canestrelli, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ci riprova il numero 15, stavolta su invito di Angori, ma ottiene un corner. L’ex D’Alessandro, al 36′ prende palla sulla fascia e va al tiro, ma la parabola è alta. Al 37′ Mlakar ruba palla ma affretta troppo la conclusione, ampiamente fuori misura. Al 40′ il Pisa sfiora il gol con Canestrelli, sugli sviluppi di un corner, ma anche in questo caso i nerazzurri non sono fortunati. SECONDO TEMPO – La ripresa comincia con una punizione da buona posizione per i nerazzurri. La conclusione di Angori, al 48′, sfiora però la traversa. Doppio cambio per i nerazzurri con Lind che rileva l’ammonito Bonfanti e Piccinini che prende il posto di Abildgaard. Al 60′ Caracciolo, di testa, la mette fuori su cross di Angori, ma poco prima Lind si era reso protagonista di un’azione personale che ha esaltato il pubblico, facendo poi ottenere un corner a Piccinini. Un minuto dopo Vignato sfiora il palo con una conclusione dalla distanza, ma fin qui a meritarla è soprattutto il Pisa. Al 64′ Angori, su punizione, colpisce l’esterno della rete. Altri due cambi per il Pisa con Calabresi che viene sostituito da Rus e Vignato che lascia il posto a Moreo. Ancora un corner per i nerazzurri al 69′, stavolta è Touré a rendersi pericoloso ottenendo un altro calcio d’angolo. Al 79′ azione travolgente del Pisa che termina con un tiro dalla distanza di Mlakar che sfiora l’incrocio dei pali, poi Inzaghi decide di cambiare proprio lui inserendo Arena e giocandosi così l’ultima sostituzione. All’82’ un altro gran cross di Angori viene deviato alto sopra la traversa da Piccinini. Termina così la parta

TABELLINO PISA-CATANZARO

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (65′ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard (55′ Piccinini), Angori; Mlakar (80′ Arena), Vignato (65′ Moreo); N. Bonfanti (55′ Lind). A disp. Nicolas, Loria, Hojholt, Beruatto, Leoncini, Jevnsenak, G. Bonfanti. All. Inzaghi

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti; Cassandro, Pontisso (55′ Koutsoupias), Pompetti, Coulibaly (79′ Pagano), D’Alessandro (55′ Compagnon); Iemmello (79′ Seck), Pittarello (65′ La Mantia). A disp. Dini, Turicchia, Antonini, Brignola, Ceresoli, Biasci, Buso. All. Caserta

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti:

Ammoniti: Pittarello, N. Bonfanti, Calabresi, Coulibaly, Marin, Caracciolo

Espulso: Pompetti

Note: Recupero 1′ pt, 4′ st.