Guglielmo Manzo e Mario Russo: Nuovi Soci Potenziali per l'Ancona?

Sarebbe Guglielmo Manzo il primo dei potenziali soci che Stefano Marconi, insieme ad Antonio Recchi e Robert Egidi, stanno cercando di convincere a entrare nell’Ancona. Il diretto interessato però smentisce categoricamente: "Notizia assolutamente falsa, stiamo bene dove stiamo", e cioè ad Arezzo. Eppure tutti gli indizi porterebbero a lui, imprenditore nel settore della commercializzazione di energia e gas, sessant’anni il prossimo giugno, proprietario del club dall’estate 2020 insieme alla sua azienda New Energy Gas e Luce, presidente della società dal dicembre 2021. Il suo nome lo scorso mese di settembre era stato accostato anche alla Viterbese, come potenziale sponsor oppure per entrare in società. Anche con l’Ancona potrebbe essere la stessa cosa, nel senso che il suo contributo nella società biancorossa si potrebbe concretizzare in entrambi i modi, visto anche che l’Arezzo milita in serie C e l’Ancona in un campionato dilettanti e dunque non ci sarebbe il divieto di multiproprietà, almeno fino al 2028. Manzo, però, non sarebbe l’unico potenziale nuovo socio di Marconi: l’altro nome tornato ieri prepotentemente alla ribalta sarebbe quello di Mario Russo, ex proprietario del Fano, attualmente presidente dell’Aquila, quarantasettenne attivo nel settore della digitalizzazione, che nei giorni scorsi sembrava prossimo a indirizzare le sua attenzioni verso la Casertana, squadra della sua città di origine, anche se è nato a Napoli. Insieme a Manzo e Russo, patron Marconi potrebbe solleticare anche l’attenzione di Riccardo Gaucci, figlio di Luciano Gaucci, storico dirigente nel mondo del calcio che fu proprietario del Perugia, della Viterbese, del Catania e della Sambenedettese. Riccardo Gaucci è il proprietario dell’Assisi calcio, formazione che ha portato dalla seconda categoria al campionato di Promozione, ma anche lui nei giorni scorsi ha smentito categoricamente un suo interesse per l’Ancona. Insieme a Marconi, Manzo e Russo, però, chissà che anche Gaucci non possa cambiare idea nei prossimi giorni. Questo, almeno, sarebbe il piano e a questo starebbero lavorando Recchi ed Egidi, con la supervisione di mister Rays, con incontri tra la Capitale e l’Umbria, per riuscire a completare questo tetris calcistico per l’Ancona che verrà. Alla luce di questi movimenti sarebbe slittata alla prossima settimana la risposta attesa da Vincenzo Guerini e Francesco Ancarani per tutta la programmazione che riguarda la prossima stagione. Intanto la squadra domani scende in campo a Fossombrone recuperando a centrocampo una pedina di fondamentale importanza come Pecci. Al Bonci dirigerà l’incontro l’arbitro Roberto De Paolis di Cassino, insieme a lui gli assistenti Giovanni Martino di Cassino e Davide Gneo di Latina. Giuseppe Poli