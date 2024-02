Guida disegna presente e futuro del Fano: "Paghiamo, serve serenità, ora salviamoci"

"Quello di cui oggi l’Alma ha bisogno è la serenità". Lo ha detto Salvatore Guida, nuovo presidente del Fano, ieri mattina, durante la conferenza stampa, in presenza del tifo organizzato. "Questo sarà l’impegno da parte mia e di Pierluigi Petritola che avrà l’incarico di direttore generale". Incontro che è servito a sviscerare tutti i problemi sul tappeto in casa granata, con il presidente che non si è sottratto a nessuna domanda. Neppure quando gli è stata chiesta la cifra sborsata. "Russo voleva 500mila euro, c’erano un paio di offerte, una da 200 e un’altra un po’ più gonfia, per cui io ho dovuto fare uno sforzo in più, spinto dal mio direttore generale, per cui fate voi adesso i conti". Al terzo tentativo Russo ha ceduto, tenendosi per sé l’Accademia Granata e il progetto del campo ex militari. Sull’allarmismo finanziario e stipendi non pagati il presidente Guida è stato chiaro: "Essere due mesi indietro per una Srl non dico che è normale, ma può succedere, ad un bar, un ristorante, un’azienda. Ben 76 squadre in D sono più indietro di noi. Questo polverone – continua Guida – è stato accentuato, si è parlato di libri in tribunale quando non c’è massa debitoria sufficiente, mentre non mi risulta ci sia un problema medico. Semmai l’unica uscita infelice è stata quella del disinteresse di Russo verso la squadra".

Proprio dal comunicato del 17 gennaio scorso sono iniziati tutti i guai. "Le situazioni verranno sanate prima della prossimo gara – ha detto il neo presidente – la squadra deve essere messa nelle migliori condizioni. Sono ricco di famiglia, ma non sono Babbo Natale, però qui si parla solo di stipendi e rimborsi, ma nessuno si è posto il problema della criticità più grave: siamo a 3 punti dall’Eccellenza. E se si retrocede io ci rimetto 300mila euro". L’obiettivo è la salvezza. Magari ricorrendo al mercato, visto che l’oggetto misterioso, l’attaccante Filippo Scardina resta a Roma. "Abbiamo parlato col procuratore – rivela il diggi Petritola – per convincere il giocatore a presentarsi a Fano, ma ci sono problemi extra-calcistici". Squadra da rinforzare? "Ho parlato con staff e giocatori, sono un gruppo di ragazzi eccezionale. Col mercato chiuso possiamo solo cercare giocatori di Serie C liberi, ma il problema è che non sono subito pronti per giocare". E allora? "Io ho comprato la srl, ma lo stemma è di Fano e dei tifosi. Capisco le ragioni della tifoseria, ma chiedo di non giudicare per partito preso. Proviamo tutti a remare nella stessa direzione", chiude Guida.

Silvano Clappis