HA CENTRATO LA SECONDA VITTORIA SU TRE PARTITE GUADAGNANDOSI L’ACCESSO AI QUARTI DI FINALE. Torneo delle regioni, Marche vittoriose con la Sardegna: una super Under 19

Due squadre, la femminile e l’Under 19 promosse ai quarti di finale, e altrettante invece (under 17 e under 15) che salutano la competizione dopo la prima fase. Si è conclusa ieri in Liguria la tre giorni di partite della fase eliminatoria del Torneo delle Regioni di calcio a 11. Con le Marche che ieri sono uscite tutte vittoriose nelle sfide contro la Sardegna. L’Under 19 centra la seconda vittoria su tre partite (dopo il ko di domenica di misura contro la Sardegna) guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale. La formazione maschile under 19 allenata da mister Massimo Lombardi batte 2-0 la Sardegna grazie alle reti nel secondo tempo di Di Matteo e Gaspari. Vince con un rotondo 4-1 anche la formazione marchigiana femminile che centra una rimonta vincente dopo essere andata in svantaggio per il gol di Serra. La doppietta nel primo tempo di Baldassarrini e poi i centri nella ripresa di Enriconi e Cavagna fanno esultare le Marche allenate da Antonio Censi. E’ un lunedì vincente anche per le altre formazioni marchigiane anche se le rispettive vittorie non bastano sia all’under 17 che all’under 15 per proseguire il cammino nella competizione. I primi si impongono 3-1 in virtù delle reti di Gashi, Kone e Chiavellini. Successo invece per 3-0 dell’Under 15 con due gol di Raffaelli e Gironella. Oggi giornata di riposo. Da domani il via ai quarti di finale dove saranno impegnate per la nostra regione solo la squadra Under 19 e la formazione femminile. Le semifinali saranno poi in programma il 28 marzo, mentre le finali si disputeranno venerdì 29 marzo.