Haller oltre il tumore. La Costa d’Avorio è campione d’Africa

La favola di Haller è la coppa d’Africa alzata al cielo, una vittoria sul campo e una contro il tumore. Finito sotto i ferri per un cancro subito dopo l’estate 2022 e poi tornato in campo a gennaio 2023, ieri sera è stato protagonista anche del trofeo continentale, portando, grazie a un gol, la sua Costa d’Avorio alla vittoria per 2-1 contro la Nigeria della stella Victor Osimhen. Il match sembra partire bene per la Costa d’Avorio che che ha una grande occasione con Adingra, ma poi viene punita dal colpo di testa del capitano nigeriano Troost-Ekong al 38esimo minuto. La Nigeria, era reduce da un percorso netto nel girone, ma aveva poi collezionato due vittorie sofferte ai quarti e in semifinale. Il cammino è merito dell’attacco all’italiana con Victor Osimhen, Ademola Lookman e Samuel Chukwueze. Ma anche la solidità difensiva è stata un fattore chiave per la squadra nigeriana. Pareggio all’esordio e poi due successi di misura nella fase a eliminazione diretta per gli ‘elefanti’ della Costa d’Avorio. Una Nazionale che si è affidata al talento di giocatori come Sébastien Haller (autore di 4 gol ed eroe della finale), Nicolas Pépé e Franck Kessié anche lui a segno ieri sera. Ed è proprio Kessié nella ripresa a sfiorare il pareggio sul cross di Adingrà: il colpo di testa del centravanti però finisce fuori. Uno a uno che arriva pochi istanti dopo (62’): l’ex di Barcellona e Milan sfrutta un grave errore del portiere nigeriano e lo batte pareggiando i conti. Poi è Haller all 81’, con il tacco, a mandare in rete e in visibilio lo stadio per la terza storica coppa della Costa d’Avorio.