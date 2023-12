Il Torino non riesce a battere l’Udinese in casa e si accontenta del pareggio. All’Olimpico i giallorossi di Mourinho ne approfittano e ritrovano i tre punti. Il Napoli si butta via e finisce in nove: la Roma festeggia Roma batte Napoli 2-0 con reti di Pellegrini e Lukaku. Politano e Osimhen espulsi per rosso diretto e doppia ammonizione. Mourinho e Mazzarri soddisfatti della prestazione dei loro giocatori.