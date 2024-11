Verona-Roma: tre punti per stabilizzare le panchine, formazioni e orari tv

Verona 2 novembre 2024 - Tre punti per allontanare ogni dubbio di tifosi e dirigenti, consolidare la classifica e ritrovare lo slancio per i propri obiettivi. Nella giornata di domani, nello stadio Marcantonio Bentegodi, il Verona ospiterà la Roma in una sfida sulla carta dalla chiara favorita, ma che sicuramente saprà regalare sorprese e colpi di scena. Il calcio d'inizio è fissato per domani, domenica 3 novembre, alle ore 18.

Da una parte c'è una squadra, quella di Paolo Zanetti, in chiara crisi di risultati. Gli scaligeri avevano iniziato con il botto il campionato, con quel roboante 3-0 sul Napoli di Conte, fin qui unico ko della stagione dei partenopei, poi pochissime vittorie, alternate da tante sconfitte. I successi sono però stati chirurgici: arrivati tutti nelle partite chiave, oltre a quella del debutto contro i campani, che hanno permesso ai veneti di restare sopra la linea di galleggiamento. Ora però il vantaggio si è assottigliato troppo a causa delle 6 sconfitte nelle ultime sette partite e per questo sarà importante tornare a fare punti nella sfida contro i giallorossi.

Dall'altra parte però Ivan Juric, proprio come il collega, ha bisogno di punti per ridare quota ai giallorossi e soprattutto ridare solidità alla sua posizione. La sfida contro il Torino nella notte di Halloween è stata una sorta di sfida del destino vinta però proprio dalla Roma dell'allenatore balcanico. Un risultato importante che ha quantomeno rimandato di una giornata di campionato l'eventuale esonero dell'allenatore. Ora però è richiesta continuità alle prestazioni e trovare la prima vittoria in trasferta della nuova gestione sarebbe un passo avanti importante in questo senso.

Il direttore di gara designato per la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Roma, match valido per la 11a giornata di Serie A 2024-25, è Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, il quale sarà assistito da Filippo Meli (Sez. AIA di Parma) e Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia), con quarto uomo Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido). In sala Var siederanno Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino) e Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli). Direzione numero sette della stagione del fischietto ligure, la quinta di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B. Tre precedenti e tre pareggi per Marcenaro con il Verona, due successi e un pareggio invece lo score della Roma, che conta lo stesso numero di precedenti degli scaligeri.

Probabili formazioni

Zanetti dovrà fare i conti con due assenze pesanti ovvero Tchatchoua e Belahyane, entrambi squalificati. Il tecnico potrebbe così oprare per un 4-3-2-1 con Montipò pronto a tornare tra i pali (ma occhio a Perilli, titolare nell'ultima a Lecce). Davanti all'ex Udinese dovrebbe agire il quartetto Coppola, Ghilardi, Daniliuc e Faraoni. In mezzo Serdar, Silva e Duda forniranno supporto a entrambe le fasi, con Lazovic e Suslov ad agire alle spalle all'unico centravanti Tengstedt, nel ballottaggio in vantaggio su Mosquera.

Il tecnico croato riproporrà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar certo del posto tra i pali. In difesa la linea a tre dovrebbe ripartire dalla linea composta da Mancini, N'Dicka e Angeliño, mentre resterà fuori Hermoso che ha riportato un problema muscolare in allenamento. In mediana ci saranno Çelik, Cristante, Koné ed El Shaarawy, occhio però a Le Fée e Pisilli pronti a contendere un posto da titolare tra i due mediani. Sulla trequarti è sfida tra Baldanzi e Soulé per affiancare Pellegrini, con Dovbyk invece pronto a tornare da centravanti, dopo il forfait della sfida infrasettimanale.

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò; Coppola, Ghilardi, Daniliuc, Faraoni; Serdar, Silva, Duda; Lazovic, Suslov; Tengstedt. All. Paolo Zanetti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita fra Hellas Verona e Roma dello stadio Marcantonio Bentegodi, valevole per la undicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 3 novembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW.