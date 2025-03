Hellas Verona-Parma 0-0, lo scontro salvezza al Bentegodi termina a reti inviolate

Verona, 31 marzo 2025 - È terminata senza vincitori né vinti, la sfida salvezza tra Hellas Verona e Parma. Valido per la 30^ giornata di Serie A, il match del lunedì pomeriggio disputato al Bentegodi si è concluso sul risultato di 0-0. Ad un primo tempo interessante ha lasciato spazio una ripresa più sterile, durante la quale entrambe le compagini hanno più pensato a non prenderle che a darle. Questo risultato regala a ciascuna un punticino per muovere la classifica, che vede gli scaligeri a quota 30 punti e i ducali a 26. La squadra di Chivu resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione, distante solamente tre punti.

Le formazioni titolari

L'Hellas Verona si schiera in campo con la difesa a tre. Paolo Zanetti sceglie Montipò tra i pali e Ghilardi, Coppola e Valentini a protezione della porta. A metà campo ci sono Tchatchoua, Dawidowicz, Duda e Bradaric, mentre Bernede agisce sulla trequarti campo. La coppia offensiva è composta da Sarr e Mosquera. Dall'altra parte Christian Chivu preferisce il 4-3-3 per il suo Parma. Suzuki si posiziona in porta, Del Prato e Valeri sulle corsie difensive e Valenti e Vogliacco in mezzo. Keita, Bernabé e Sohm lavorano a centrocampo e Man e Almqvist affiancano la punta Bonny.

Primo tempo

L'Hellas Verona comincia a grandi ritmi e spaventa subito la difesa del Parma. Al secondo minuto Mosquera si guadagna un calcio d'angolo e sugli sviluppi dello stesso incorna di testa sul secondo palo, colpendo una sfortunata traversa. La risposta dei ducali è affidata ad Almqvist, che entra in area sulla sinistra, si porta sul fondo e costringe Montipò ad intercettare in tuffo un insidioso traversone basso. Nuovamente Almqvist, al minuto 10, si porta al limite dell'area e con una rasoiata sfiora il palo alla destra del portiere scaligero, che osserva la sfera uscire di pochissimo sul fondo. Il match è combattuto e ha ritmi piacevoli. Alla mezz'ora Sohm ha una chance enorme per sbloccare il risultato, ma non riesce ad impattare il cross di Man proveniente dalla bandierina del corner. Il Verona si affaccia all'area avversaria al 34', quando Sarr non sfrutta un rimpallo favorevole in area di rigore, ancora su calcio d'angolo, e conclude fuori. I padroni di casa creano una potenziale occasione al 40' con Mosquera, murato da Valenti proprio sul più bello. La prima frazione di gioco si conclude sul risultato di parità e le due squadre tornano negli spogliatoi per l'intervallo.

Secondo tempo

Le emozioni stentano a decollare in questo secondo tempo. Il Parma vive un buon momento di possesso palla, che rimane però piuttosto sterile di fronte alla schiera di difensori del Verona. Gli scaligeri si chiudono in modo compatto e provano a giocare di rimessa. Attorno a metà frazione i due tecnici cominciano a muovere alcune pedine dalla panchina per dare una scossa al match. La prima conclusione arriva soltanto al minuto 66, quando Bernabé cerca la porta da calcio di punizione e trova soltanto la curva. Proprio uno dei subentrati, Ondrejka, scalda i guantoni di Montipò con una botta da fuori che il portiere di Zanetti deve impegnarsi per deviare in tuffo. A meno di dieci minuti dalla fine il risultato non si sblocca e l'esito della sfida resta in bilico. Proprio nel finale Camara costringe ad una respinta con i piedi Montipò, che poi si salva sul tap-in di Ondrejka con l'aiuto dei suoi compagni.

Il tabellino del match

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz (70' Serdar), Duda, Bradaric (83' Oyegoke); Bernede (58' Kastanos); Sarr (83' Livramento). Mosquera (59' Tengstedt). Allenatore: Zanetti. A disposizione: Berardi, Perilli, Ajayi, Cisse, Daniliuc, Frese, Kastanos, Lambourde, Lazovic, Oyegoke, Patrick, Rocha Livramento, Serdar, Slotsager. Tengstedt. Parma (4-3-3): Suzuki; Del Prato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé (88' Estevez), Sohm (90+2' Djuric); Man (88' Camara), Bonny (70' Pellegrino), Almqvist (70' Ondrejka). Allenatore: Chivu. A disposizione: Corvi, Marcone, Balogh, Camara, Djuric, Estevez, Hainaut, Haj Mohamed, Leoni, Lovik, Ondrejka Pellegrino. Marcatori: - Direttore di gara: Juan Luca Sacchi. Ammonizioni: Dawidowicz (Ver), Bradaric (Ver), Del Prato (Par) Espulsioni: -

