Tris del Monza a Verona, la doppietta di Mota e Bianco regalano la prima vittoria a Nesta

Verona, 21 ottobre 2024 - Tanto tuonò che alla fine piovve. Il Monza, dopo tre sconfitte e quattro pareggi nelle prime sette giornate di Serie A, può finalmente festeggiare il primo trionfo stagionale. I brianzoli si sono imposti per 3-0 in casa dell'Hellas Verona, durante il posticipo del lunedì sera dell'ottavo turno di campionato, in un Bentegodi gelato dalla doppietta di Dany Mota e dal gol di Bianco. Tre punti che fanno respirare Alessandro Nesta, seduto su una panchina che era sempre più traballante nelle ultime settimane. D'altro canto Zanetti si lecca le ferite dopo il quinto k.o stagionale, mitigato dai tre successi conquistati che permettono agli scaligeri di restare a quota 9 punti in classifica, due in più degli avversari sfidati questa sera.

Le formazioni titolari

Zanetti schiera il suo Verona con il 4-4-2 di partenza. Tra i pali c'è Montipò, protetto da Tchatchoua, Magnani, Ghilardi e Bradaric. Suslov e Lazovic sono i due esterni di centrocampo, mentre in mezzo lavorano Belahyane e Duda. Davanti la coppia di attaccanti è formata da Mosquera e Tengstedt. Nesta preferisce il 3-4-2-1 per il suo Monza. I brianzoli schierano Turati in porta e Izzo, Pablo Marì e Carboni nella linea a tre. Pereira e Kyriakopoulos sono i due esterni a tutto campo, Bondo e Pessina i due centrocampisti centrali. Sulla trequarti si muovono Dany Mota e Caprari, alle spalle dell'unica punta Djuric.

Primo tempo

Bisogna attendere qualche minuto per assistere al primo lampo del match. Al quinto minuto è Pereira a correre sulla fascia e a cercare un tiro-cross che viene deviato in calcio d'angolo. Il Monza prova a fare gioco e viene premiato da un gran gol di Mota, che tira fuori il coniglio dal cilindro al 9'. La punta portoghese viene servita da un assist di Caprari, conclude al volo di destro e batte Montipò per lo 0-1. L'Hellas Verona, colpito quasi a freddo, fatica a reagire ma tenta di guadagnare metri per affacciarsi all'area di rigore avversaria. I minuti scorrono e i padroni di casa crescono. I brianzoli ora giocano più bassi e gli scaligeri spingono sull'acceleratore: al 23' Ghilardi incorna su un calcio d'angolo calciato da Duda, ma Turati gli nega il gol con una buona parata in tuffo, con la quale respinge lateralmente la sfera. Cinque minuti dopo Ghilardi si improvvisa assist-man e indirizza il pallone per la disponibilità di Mosquera, che però non riesce ad affondare il colpo che sarebbe valso il pareggio. Le occasioni da gol latitano nella seconda metà di questa prima frazione di gioco, dove gli ospiti difendono il vantaggio. A risvegliare tutti dal torpore ci pensa Tengstedt, che al minuto 43 si mette in proprio e dalla sinistra, praticamente sulla linea di fondo, penetra in area e costringe ad una parata di puri riflessi Turati; tocco decisivo neanche rilevato dal direttore di gara, che assegna il rinvio dal fondo.

Secondo tempo

Pronti, via e l'Hellas Verona crea una chance per il pari. Lazovic corre sulla sinistra e offre una soluzione di passaggio per Tengstedt, che lo premia; l'esterno mancino di Zanetti calcia da posizione molto defilata e Turati effettua il primo intervento del secondo tempo. La risposta del Monza è affidata alla testa di Djuric, che è tutto solo nel cuore dell'area avversaria sugli sviluppi di un calcio d'angolo e schiaccia il pallone a terra, sbattendo però contro le manone di Montipò. I brianzoli seminano il panico nella retroguardia di casa e Kyriakopoulos, al minuto 61, fa venire i brividi ai tifosi del Bentegodi con un tiro da fuori che scheggia la traversa. L'Hellas va vicinissima al pareggio al 70', quando Serdar su un calcio d'angolo conclude a botta sicura e trova l'opposizione determinante di Pablo Marì, che salva un gol già fatto. Turati tiene bloccato il risultato al 73' su una incornata di Ghilardi, nell'azione che precede il raddoppio del Monza. Al 74', infatti, Djuric effettua una sponda aerea per Mota, che si invola verso la porta di Montipò e buca il portiere per la sua doppietta personale che vale lo 0-2. La partita dei ragazzi di Zanetti, ora compromessa, diventa proibitiva al 79': Faraoni tenta un retropassaggio di testa verso il proprio estremo difensore, ma il tocco è troppo morbido e Bianco ne approfitta per firmare lo 0-3 che chiude virtualmente il match. Nel finale accade poco altro per quel che concerne la sostanza della sfida, che regala a Nesta i primi tre punti stagionali.

Il tabellino del match

Hellas Verona (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric (77' Faraoni); Suslov (62' Serdar), Belahyane, Duda (62' Kastanos), Lazovic (79' Livramento); Mosquera (62' Sarr), Tengstedt. Allenatore: Zanetti. Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pereira (73' D'Ambrosio), Bondo, Pessina (86' Gagliardini), Kyriakopoulos; Dany Mota (90' Vignato), Caprari (73' Bianco); Djuric (86' Maric). Allenatore: Nesta. Marcatori: 9', 74' Mota (Mon), 79' Bianco (Mon) Direttore di gara: Federico Dionisi. Ammonizioni: Tchatchoua (Ver), Carboni (Mon), Ghilardi (Ver), Duda (Ver), Zanetti (all.), Caprari (Mon) Espulsioni: -