Champions League: le partite della terza giornata, gli orari e dove vederle in tv

Roma, 21 ottobre 2024 – Le cinque italiane impegnate in Champions League riprenderanno la loro marcia tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre con la terza giornata della fase a girone unico. Torna il grande spettacolo della coppa dalle grandi orecchie e con le italiane in piena corsa. Classifica ancora molto corta, con 7 squadre a punteggio pieno con 6 punti (Borussia Dortmund, primo per differenza reti, poi Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus) e a seguire be 15 squadre racchiuse in un punto fino alla ventitreesima posizione dell’Atletico Madrid a quota 3. Due le corse in atto, quella per i primi otto posti che significa accesso diretto agli ottavi di finale, e quella per stare dentro le migliori 24 che significherebbe turno di spareggio. Tutte le altre saranno eliminate e non ci saranno ‘retrocessioni’ in Europa League. Da qui a gennaio tutto sarà in gioco

La situazione delle italiane

Della Juve abbiamo già parlato. La squadra di Motta è per ora la migliore delle italiane ed è a punteggio pieno dopo il successo al debutto sul Psv e l’incredibile vittoria a Lipsia con l’inferiorità numerica. Nel terzo turno c’è un match sulla carta fattibile con lo Stoccarda, che naviga a metà classifica in Germania ma ha iniziato a macinare risultati con due pareggi e due vittorie nelle ultime 4 giornate. In Champions i tedeschi hanno perso contro il Real e pareggiato in casa contro lo Sparta. Match aggredibile anche per l’Inter che va in trasferta a Berna contro uno Young Boys ultimissimo in classifica con 0 gol segnati e 8 subiti. Una occasione per i campioni d’Italia di salire a quota 7 e rientrare nelle prime otto. A quota zero c’è il Milan, sconfitto sia dal Liverpool che dal Lverkusen, calendario difficile, ma ora avrà una partita da vincere in casa contro il Club Bruges, che ne ha presi tre dal Dortmumd all’esordio ma ha vinto sul campo dello Sturm alla seconda giornata. Sta invece viaggiando forte l’Atalanta. Pareggiato il match di Bergamo con l’Arsenal, anche con rammarico, la Dea ha poi battuto agilmente lo Shakhtar e la partita di mercoledì contro il Celtic appare ghiotta per fare altri tre punti. Gli scozzesi ne hanno presi 7 dal Dortmund, ma avevano vinto nettamente l’esordio contro lo Slovan Bratislava per 5-1, tuttavia sembrano una squadra di livello inferiore rispetto all’Atalanta che ha ormai assunto una dimensione europea. Infine, il Bologna, che ha il compito più difficile di questa giornata. I rossoblù, dopo Anfield, faranno vista all’Aston Villa in quel di Birmingham, altra squadra a punteggio pieno per i successi sullo Young Boys e sul Bayern Monaco. Missione molto difficile per Italiano e soci, peraltro reduci da un avvio di campionato sotto tono con una sola vittoria maturata. L’Aston Villa, tra l’altro, è quarto in classifica in Premier League con 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

I big match di giornata

Sono quattro i big match di una certa importanza nella terza giornata. Sicuramente sarà tutta da seguire Real-Borussia Dortmund, riedizione della finale. Le merengues di Ancelotti, tra l’altro, navigano a metà classifica con 3 punti per effetto della sconfitta a Lille e avranno bisogno di un successo per non perdere il treno degli ottavi. Attenzione anche all’insidiosa trasferta del Liverpool che fa visita al Lipsia, reduce appunto dalla sconfitta interna per mano della Juve di Motta. Altro incrocio Spagna-Germania con un succosissimo Barcellona-Bayern Monaco, entrambe a quota 3 in classifica. Massima attenzione anche ad Atletico Madrid-Lille dato che i colchoneros hanno patito alla seconda giornata una sonora scoppola per 4-0 contro il Benfica.

Il programma e gli orari tv

Per quanto riguarda le squadre italiane, tre saranno impegnate martedì 22 ottobre e le altre due mercoledì 23. Apre il programma il Milan di Fonseca contro i belgi del Bruges alle ore 18.45 di martedì a San Siro, diretta esclusiva Sky, mentre alle 21 saranno di scena la Juve con lo Stoccarda e il Bologna in trasferta con l’Aston Villa, sempre in esclusiva Sky. Al mercoledì, l’Atalanta al Gewiss Stadium alle ore 18.45 con il Celtic (Sky Sport), mentre l’Inter giocherà alle 21 a Berna contro lo Young Boys con diretta esclusiva Amazon Prime. Per quanto concerne la tv in chiaro, Tv 8, canale 8 del digitale, trasmetterà in diretta Bayern Monaco-Barcellona mercoledì alle 21 e nella fase a girone non verranno mai trasmesse in chiaro match delle italiane. Partite visibili in streaming su Sky Go e Now Tv. Martedì 22 ottobre

Milan-Club Bruges ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Monaco-Stella Rossa ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254.

Paris-PSV ore 21.00 Sky Sport 356

Juventus-Stoccarda ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Arsenal-Shakhtar ore 21.00 Sky Sport 255

Aston Villa-Bologna ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Girona-Slovan Bratislava ore 21.00 Sky Sport 258

Sturm Graz-Sporting Lisbona ore 21.00 Sky Sport 257.

Real Madrid-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport 254. Mercoledì 23 ottobre

Atalanta-Celtic ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

Brest-Leverkusen ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253.

Manchester City-Sparta Praga ore 21.00 Sky Sport 253.

Lipsia-Liverpool ore 21.00 Sky Sport 254.

Barcellona-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 252.

Atletico Madrid-Lille ore 21.00 Sky Sport 255

Benfica-Feyenoord ore 21.00 Sky Sport 256

Salisburgo-Dinamo Zagabria ore 21.00 Sky Sport 257.

Young Boys-Inter ore 21.00 Amazon Prime