VERONA SEMPRE PIù GIù. Colombo è la novità del campionato. Doppietta per far volare il Monza Verona e Monza si affrontano in una partita ricca di reti: 3-4 il risultato finale, con doppietta di Colombo e gol di Caldirola e Folorunsho. Una partita ricca di emozioni e di colpi di scena.