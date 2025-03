I 120 anni dell’Ancona in una maglia speciale. I giocatori la indosseranno contro la Samb

Una splendida maglia rossa celebrativa e retrò, in tiratura limitata, l’uovo di Pasqua biancorosso con parte dell’incasso destinata alla Fondazione Salesi, e una bottiglia di Prosecco in edizione dorica molto speciale: sono queste, almeno per ora, le iniziative messe in campo dall’Ancona per celebrare i suoi 120 anni compiuti lo scorso 5 marzo. Alla festa vera, quella che ha "incendiato" il Guasco, tinto di rosso e illuminato dai fuochi d’artificio nella notte del compleanno dorico, ci hanno pensato i tifosi della Curva Nord. A imbandire il resto della tavola per lo storico compleanno ci hanno pensato i dirigenti dorici tutti presenti ieri alla conferenza stampa in cui hanno alzato il velo sulle iniziative messe in campo. Anche se, come ha specificato il vicepresidente Robert Egidi "ce ne saranno altre, nel corso dei prossimi mesi".

La maglia prodotta all’estero dalla Ready con specifiche caratteristiche retrò, è una polo rossa coi bordi bianchi e con il numero 120 dorato e ricamato davanti ma anche dietro al colletto, vicino al piccolo logo con il cavaliere armato. Davanti lo storico logo Usa e quello dell’azienda Ready, sponsor tecnico. L’Ancona la indosserà nella partita contro la Samb. Difficile che riesca a utilizzare anche il pantaloncino bianco, anch’esso retrò con i 120 dorati e ricamati, perché l’avversario userà il completo bianco. In questo caso i dorici abbineranno alla maglia storica un pantaloncino rosso standard. Le maglie utilizzate dai giocatori, dunque con tanto di numeri, saranno vendute al prezzo di 85 euro. Le altre, quelle nuove e senza numero, costeranno 70 euro. Entrambe potranno essere richieste dalla prossima settimana direttamente alla società – l’edizione è molto limitata, in tutto sono duecento – all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Le uova di Pasqua (12,50 euro) e il Prosecco (22 euro) saranno in vendita, invece, in alcuni negozi convenzionati, sempre dalla prossima settimana. Nulla sarà acquistabile online, come hanno specificato Antonio Recchi e Robert Egidi, ieri in conferenza insieme a patron Stefano Marconi. In sala anche il presidente onorario e supervisore dell’area tecnica Vincenzo Guerini, il dg Francesco Ancarani e i consiglieri Andrea Manciola e Gianluca Brilli, ma anche l’imprenditore Gabriele Giampaoli, Maurizio Coppa che ha curato la realizzazione dello spumante, e la presidente della Fondazione Salesi, Cinzia Cocco, direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

"Molti ci hanno chiesto perché non abbiamo organizzato un grande evento – ha chiarito il presidente Antonio Recchi –. Abbiamo preferito organizzare tanti piccoli eventi che verranno realizzati da adesso ai prossimi mesi, compreso un ricordo per i tifosi che non ci sono più, domenica allo stadio. E un docufilm".

Giuseppe Poli