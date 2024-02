I Portuali calano il tris. Così riagguantano la vetta

PORTUALI DORICA

3

SANT’ORSO

2

PORTUALI DORICA: Tavoni, Santoni, Candolfi, Giampaoletti (44’ Catalani), Savini, Severini, De Marco (44’ st Venanzi), Sassaroli, Marzioni (34’ st Pascali), Mascambruni (38’ st Piermattei), Lazzarini (19’ st Rinaldi). All. Ceccarelli

SANT’ORSO: Palazzi, Tonucci, Vitali (34’ Ferri), De Angelis, Fontana (42’ st Paolini), Mattioli, Saurro (26’ st Tanfani), Rovinelli (16’ st Riberti), Donati, Bastianoni, Luchetti. All. Fulgini (squalificato)

Arbitro: Mancini di Macerata

Reti: 12’ pt De Marco, 18’ pt Donati, 23’ pt Lazzarini, 40’ pt Santoni; 15’ st Luchetti

In attesa dell’odierna sfida tra Fabriano e Moie, i Portuali Dorica riagguantano la vetta della Promozione/A grazie ad una palpitante vittoria per 3-2 sul Sant’Orso. Partita entusiasmante tra due formazioni che battagliano ad armi pari per oltre 90 minuti, ma alla fine sono gli anconetani a prevalere sui fanesi. La prima occasione, tuttavia, è proprio per gli ospiti al 3’: lancio dalle retrovie per Rovinelli che va in spaccata e sfiora la traversa. Dopo un paio di minuti, sono i locali a protestare per un presunto tocco di mano in area di rigore, ma per la signora Mancini non c’è nulla. È al 12’ che i Dockers la sbloccano, grazie ad un altro sigillo del giovane De Marco col mancino. Al 18’, però, il Sant’Orso rientra con Donati che rifinisce di testa un cross dalla sinistra.

Emozioni a più non posso: 23’, Lazzarini batte Palazzi dopo un doppio tentativo. E così, al 40’, i Portuali Dorica calano il tris con l’esperto Santoni, che si avventa su una palla vagante in area. Nella ripresa, la prima situazione è per De Marco, poi Luchetti, al 16’, accorcia subito. Altre chance: Marzioni sfiora il poker, mentre Tavoni mura in maniera prodigiosa su Bastianoni, poco dopo la mezz’ora, e custodisce un risultato fondamentale per i ragazzi di Ceccarelli, ora a 43 punti e di nuovo in cima al campionato.