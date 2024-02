I tigrotti. La Pro Patria crede nel colpo: "Non è una sfida impossibile»

Dopo il Padova altro crash test oggi alle 18.30 per la Pro Patria al Martelli di Mantova. "È il test - dice in conferenza stampa il tecnico Riccardo Colombo - sicuramente più difficile contro la squadra che nel nostro girone è probabilmente quella con più caratteristiche forti, ben marcate, dove si vede il lavoro dell’allenatore cui faccio i complimenti perché si vede l’identità forte e quanto i ragazzi credono nel lavoro da lui proposto. Però - aggiunge - l’impossibile non esiste e noi ci giocheremo le nostre carte come stiamo facendo ultimamente sempre. Sono fiducioso, dovremo stare ancora più attenti ai dettagli rispetto a quanto fatto nell’ultima partita. Dobbiamo metterci ancora più agonismo perché il Mantova con il suo possesso palla, tra i migliori in Italia, ci farà spendere tante energie. Rispetto all’andata ci siamo evoluti: sarà una partita combattuta da interpretare con tanta calma e pazienza".

Luca Di Falco