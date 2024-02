Ieri sera presentazione: con una app e inviando foto mentre si fa attività fisica, si può fare del bene. Corsa speciale per i bimbi malati

Vis e Gubbio unite per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I rispettivi capitani, Di Paola per la Vis e per il Gubbio Signorini, ieri sono entrati in campo ieri con una maglia speciale che invita tutti ad aderire ad una camminata altrettanto speciale denominata "RunforLove". Cliccando sull’indirizzo www.runformeyer.it tutti ci si potrà iscrivere (è richiesta una offerta di 9 euro a persona) ad una camminata speciale a favore dei bambini ricoverati nell’ospedale fiorentino e in particolare per la terapia del gioco per alleviare le loro sofferenze. Per fare questo basterà iscriversi, versare la piccola quota e percorrere 4,5km a persona da correre o camminare in coppia nei giorni tra sabato 10, domenica 11, lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 febbraio. Ognuno potrà rilevare la distanza con qualunque app come per esempio Garmin, Strava, Adidas Running. Quindi si potrà inviare la propria foto con la possibilità di essere premiati. Info 055.5662316 whatsapp 3371518359 info@runformeyer.it

d.e.