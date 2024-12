Ifab: nuova regola contro le perdite di tempo dei portieri, calcio d'angolo dopo 8 secondi

L’Ifab potrebbe introdurre una nuova regola per evitare le perdite di tempo da parte dei portieri.

Stando a quanto riportato dal ’Times’, l’organo internazionale che gestisce le regole del calcio avrebbe pensato di concedere calcio d’angolo alla squadra avversaria se l’estremo difensore tiene la palla in mano per più di 8 secondi. Una soluzione che, in realtà, è già stata sperimentata nei campionati maltese e inglese U21 e presto potrebbe essere introdotta anche nel campionato italiano Primavera.

"I casi di calci d’angolo assegnati sono quasi inesistenti, il che ci dice, guardando i dati, che il deterrente c’è e che incoraggia i portieri a rilasciare la palla più velocemente - ha detto Patrick Nelson, direttore generale della Federcalcio irlandese e membro del consiglio di amministrazione dell’Ifab -. La rabbia di un allenatore nei confronti di un portiere che ha concesso un calcio d’angolo o una rimessa laterale incoraggerà il portiere a non commettere questo errore due volte".

Ma le novità non finiscono qui poiché l’associazione esaminerà anche altre due proposte. Si tratta di modificare la regola del fuorigioco, su cui il dibattito è ancora nella fase preliminare, e di introdurre il Var a chiamata per le competizioni in cui sono disponibili solo una, due, tre o al massimo quattro telecamere, sistema che potrebbe essere testato a partire dalla prossima stagione.