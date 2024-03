Il big match di Promozione. Il Foligno si riscatta con le reti di Perri e Massa. La Vis si arrende nel derby e scivola in classifica

FOLIGNO

2

VIS FOLIGNO

0

FOLIGNO 4-3-1-2: Marinaro; Santoni (44’s.t. Azzarelli), Fioretti, Masci, Miruku; Vichi, Donnola (44’s.t. Pucci), Dieng (19’s.t. Massa); Bacchi( 29’s.t. Peppoloni); Perri, Sias (19’s.t.Massetti). A disposizione: Ceccarelli, Fioretti, Rossi, Silvestri. All: Michele Proietti.

VIS FOLIGNO 4-3-3: Turrioni, Nieri, Galligari, Verzieri, Kika; Caponnetto, Balducci, Poli (15’s.t. Gradassi); Iachettini, Fedeli (35’s.t. Del Prete), Korriku. A disposizione: Marasco, Sechi, Paccapelo, Ciccioli, Zapponi. All: Stefano Proietti.

Arbitro: Temperoni di Terni.

Reti: 1’s.t. Perri, 30’s.t. Massa. Ammoniti: Iachettini, Donnola, Galligari, Gradassi. Note: Angoli 2- 6. Spettatori 300.

FOLIGNO – Il Foligno si aggiudica il derby con i "cugini" della Vis Foligno, riscatta il pesante passivo subito sul neutro di Montefalco in occasione della partita di andata, raccoglie tre punti pesantissimi e si allontana sempre più dalle parti a rischio della classifica. Confronto che Vichi e soci dopo una prima frazione di gioco caratterizzata da pochi sussulti, hanno risolto con due gol nei secondi 45 minuti. Sigilli realizzati da Perri, (dodicesimo centro stagionale) e da Massa.

Sull’altro fronte la Vis Foligno ha cercato a volte anche con successo di tenere il Foligno lontano dalla porta di Turrioni ma quando Bacchi e soci hanno accelerato il ritmo nulla hanno potuto per evitare la sconfitta che fa scivolare la Vis sempre più in basso. Prima frazione di gioco come detto orfana di note di cronaca, da registrare la conclusione in diagonale di Perri di poco a lato, quella di Iachettini tiro che ha sorvolato la trasversale. La più ghiotta al 40’ quando Nieng e Vichi sobo arrivati in ritardo sul cross di Bacchi. Nemmeno un giro di lancette nei secondi 45 minuti e il Foligno trova il vantaggio: Azione dalla sinistra per Perri che conclude, un difensore respinge corto la sfera arriva a Vichi allungo per Perri che non perdona. Alla mezzora punizione dalla tre quarti di Peppoloni che scodella in area Massa si alza più in alto di tutti e firma il definitivo 2-0. Vittoria che per il Foligno rappresenta una grossa boccata di ossigeno mentre per la Vis Foligno la sconfitta potrebbe complicare le ultime speranze per risalire la graduatoria.

Carlo Luccioni