Il bomber norvegese ha rinnovato fino al 2034, avrà 34 anni. Haaland-City ’per sempre’

Erling Haaland potrebbe restare in Inghilterra almeno fino al 2034. Nella giornata di ieri, il Manchester City ha annunciato il rinnovo di contratto del bomber 24enne, che lo legherà alla squadra per altre nove stagioni e mezzo. Il norvegese, come se non bastasse, riscrive la storia stabilendo un altro record: mai nella storia del calcio inglese (e mondiale) un giocatore aveva sottoscritto un accordo così lungo.

"Sono felice di aver firmato e di poter trascorrere ancor più tempo in questo grande club. Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche e con tifosi straordinari, l’ambiente perfetto tirar fuori il meglio da tutti" ha detto il classe 2000. Un prolungamento che si aggiunge a quello del tecnico Pep Guardiola, arrivato a novembre dopo un lungo periodo di riflessione dovuto a risultati negativi.