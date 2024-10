Il Brescia può sognare la Serie A. Maran: "Vogliamo il massimo"

La vittoria, tanto sofferta quanto esaltante, ottenuta nel derby con la Cremonese non solo ha proiettato il Brescia al terzo posto della serie B (al fianco del quotato Sassuolo), ma ha trasmesso una fresca ventata di entusiasmo a tutto l’ambiente biancazzurro. Del resto la squadra di Maran, che finora non ha ancora pareggiato, ha battuto due grandi pretendenti alla serie A come Palermo e Cremonese e in casa del Pisa capolista ha perso solo per un gol siglato dai toscani in evidente fuorigioco per tutti, ma non per arbitro e Var. Inoltre, guardando le prestazioni di capitan Bisoli e compagni, emerge la netta impressione che le Rondinelle abbiano ancora un significativo margine di crescita e che il gruppo possa migliorare sul piano della convinzione e della continuità di rendimento.

Il tecnico biancazzurro, che anche dopo il successo con i grigiorossi ha sottolineato quanto sono riusciti a fare i suoi giocatori contro una rivale di assoluta caratura, vuole rimanere concentrato sul presente e pensare solo ad affrontare al massimo un impegno alla volta, ma questo non toglie che, grazie anche ad un feeling ritrovato con i propri tifosi, questo Brescia stia facendo vedere di avere le carte in regola per guardare avanti con fiducia. In questo senso un segnale importante è destinato ad arrivare dalle ultime due partite che concluderanno il singolare ciclo di sfide con gli ex allenatori biancazzurri. Quattro tappe che sono cominciate con la visita al Pisa di Inzaghi, sono proseguite col derby con la Cremonese di Stroppa ed ora dovranno fare i conti con il Mantova di Possanzini (domenica alle 15 al “Martelli“) e il Sassuolo di Grosso (sabato 19 al “Rigamonti“). Un poker di appuntamenti impegnativo, ma superare in bello stile un simile esame potrebbe inserire di diritto il Brescia tra la candidate che lotteranno sino alla fine per salire in serie A.

Mister Maran, giustamente, non vuole spingere troppo in avanti il suo sguardo e dalla ripresa degli allenamenti di questa mattina il suo obbiettivo è fissato solo ed esclusivamente verso un ostacolo da prendere con le molle come il Mantova dei tanti ex (oltre all’ex capitano e allenatore Possanzini ci sono pure il direttore tecnico Botturi e il preparatore dei portieri Arcari, senza dimenticare il bomber bresciano Galuppini). I virgiliani, in effetti, non solo stanno dando il massimo negli incontri davanti al proprio pubblico, ma sono reduci da una brutta sconfitta a Cesena che dev’essere cancellata senza perdere tempo. Un compito certamente delicato che il Brescia è comunque consapevole di poter portare a buon fine: "Possiamo rompere le scatole a tutti - è la sintesi di Maran - Certo, non tutte le gare sono uguali, ma stiamo lottando tutti insieme e vogliamo raggiungere il massimo".